Nina Zilli, chi è e l’esperienza con il covid/ “Mi esplodeva la testa e…”

Nina Zilli è una famosa cantante italiana. Nina Zilli è la cantante che ha portato il soul anni duemila in Italia, facendolo apprezzare anche a chi non lo conosceva ancora. Stiamo parlando di una cantante dal timbro vocale da soprano, capace di arrivare a toni incredibili e di trasportare nell’Olimpo della musica con la sua voce stile anni quaranta. Non a caso è paragonata a grandi artisti come il grande Otis Redding oppure le immense e indimenticabili Etta James e Amy Winehouse, icone della musica blues, jazz e soul. Nina è legata al compagno Danti, il cantante verso cui prova un sentimento molto forte, nato sotto l’insegna di una comune passione: la musica. Anche il fidanzato di Nina Zilli, infatti, è un cantante molto conosciuto. In particolare Danti è un rapper, nonché celebre autore di hit di successo, molto famose tra i giovanissimi, come Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio di Rovazzi.

Nina Zilli ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 4 volte. Nel 2010 con il brano L’uomo che amava le donne, interpretazione per cui si è aggiudicata il tris di vittorie con il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Radio e TV e il Premio Assomusica. Il 2012 l’ha vista sul palco con il singolo Per sempre, il 2015 con Sola e il 2018 con Senza appartenere. L’artista nella sua carriera ha anche importanti esperienze televisive: dai programmi di punta della Rai come Panariello non esiste, a Sogno e son desto, ha poi colpito al cuore il pubblico nel ruolo di giudice al celebre format di Sky, Italia’s Got Talent.

Nell’autunno del 2020, Nina Zilli ha annunciato di essere stata colpita dal covid. a cantante testimonia come il Covid non può essere paragonato a una semplice influenza, ma a una malattia che prende nei punti deboli, fa esplodere la testa e fa stare veramente male. L’artista ha raccontato tramite le storie Instagram la sua esperienza vissuta con il virus, informando i suoi fans di essersi negativizzata intorno alla metà di novembre 202o, anche se i sintomi non l’hanno abbandonata subito. L’artista ha raccontato che tutto è iniziato come una media influenza, con febbre e mal di ossa per tre giorni: “Tutto è iniziato come una media influenza: febbre e mal di ossa per tre giorni. Poi sono partiti alcuni sintomi particolari. Ti si tappa completamente il naso anche se non hai il raffreddore. Non senti sapori e odori, se sei fortunato per una settimana. Poi c’è la tosse che all’inizio è poca e secca, poi diventa grassa e col naso tappato produci muco in quantità industriale. Dopo due settimane il catarro inizia a diminuire”.

Nina Zilli ha spiegato poi quello che ha imparato dall’esperienza: “Ho imparato che non è come un’influenza. Che ognuno di noi la prende in modo diverso. Ci prende nei punti deboli. È un’infiammazione a 360° nel corpo, che va dalla testa ai piedi, dagli organi alle articolazioni, ai muscoli. Il mio consiglio è stare a casa, cercare di non prenderlo. Spero che queste mie parole possano servire a sapere qualcosa di più e far capire ai negazionisti che… come dire?”.











