Nina Zilli nel cast di Ballando con le stelle 2024?/ “Sarà una delle nuove concorrenti”: lo scoop esplosivo

Ballando con le stelle 2024, spunta il nome di Nina Zilli per il nuovo cast

Ormai da giorni si rincorrono le indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle 2024, con la selezione dei concorrenti che passerà come sempre sotto l’occhio attento della padrona di casa Milly Carlucci. Nonostante l’inizio dell’estate e la lunga pausa di questi mesi, Milly Carlucci è già al lavoro sulla nuova edizione, alla quale potrebbe fare parte anche Nina Zilli: l’indiscrezione sulla cantante è arrivata da Andrea Laffranchi nel podcast Pezzi in cui, assieme a Luca Dondoni e Paolo Giordano, racconta il mondo della musica.

Il giornalista e critico musicale ne è certo e la sua bomba spiazza anche i colleghi: “Nina Zilli farà Ballando con le Stelle. Non è la sua prima esperienza: in passato ha già fatto Italia’s Got Talent e adesso sarà una delle nuove concorrenti di Ballando con le Stelle“. A quel punto Luca Dondoni solleva però un dubbio: “Sai che io non riesco a rendermi conto: la vedo un po’ legnosa, no? Adesso si arrabbia: è bravissima, ma non l’ho mai vista proprio danzare. Lì dovrà fare dei tanghi, dovrà fare delle salse…“.

Nina Zilli e le indiscrezioni sui futuri concorrenti di Ballando con le stelle 2024

Nonostante lo scetticismo di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi sostiene però che Nina Zilli sarà seguita da un coach a Ballando con le stelle 2024, come previsto per tutti i concorrenti, e aggiunge: “Non la vedo di legno: chiaro, deve imparare i passi…“. Quello della cantante è dunque il possibile secondo nome dato per certo per il cast della nuova edizione, dopo lo scoop su Francesco Paolantoni che dovrebbe approdare a tutti gli effetti alla corte di Milly Carlucci nelle inediti vesti di ballerino.

Ma chi saranno gli altri volti noti che si cimenteranno nel dance show di Rai1? Il toto-nomi è già partito e sono tante le indiscrezioni: da Vira Carbone a Roberta Capua, ad importanti suggestioni come Federica Pellegrini, Melissa Satta, Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Tutto è ancora in forse e bisognerà attenderà conferme ufficiali, che al momento non sono arrivate.











