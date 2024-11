Nina Zilli, chi è la cantante: “La musica mi ha curata per anni”

Tra le protagoniste della puntata di oggi domenica 10 novembre 2024 di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini troveremo Nina Zilli, la cantante che nelle ultime settimane si è messa in gioco a Ballando con le stelle 2024, nonostante i problemi fisici che l’hanno costretta al ritiro dal dancing show di Rai1.

Nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, Nina Zilli aveva commentato così il suo rapporto con il mondo delle sette note, che per lei si è rivelato spesso terapeutico, ma allo stesso tempo sofferente in alcuni momenti della vita: “La musica ha curato la mia emotività, lo ha fatto in tutti questi anni, fin da quando ero ancora bambina e, a livello inconscio, mi attraeva, come fa la luce per una falena, seguendo questo esempio, la falena poi va a morire, grazie a Dio la musica, invece, ci salva, anche se anche lei a volte ci fa soffrire”.

Nina Zilli e l’avventura a Ballando con le stelle: “Costretta a ritirarmi”

L’infortunio che ha colpito Nina Zilli nelle ultime settimane si è rivelato decisivo per chiudere anzitempo l’avventura a Ballando con le stelle 2024 della cantante, che stava raccogliendo consensi e applausi da parte del pubblico in maniera continuativa. “Devo fermarmi, non avrei mai detto questo se non ce la facessi più” ha ammesso l’artista originaria di Piacenza che però potrebbe anche essere ripescata nel dancing show condotto da Milly Carlucci e regalare un precedente come quello di Luisella Costamagna, che dopo il ritiro di due anni fa venne ripresa in gara e vinse il programma.

Nella puntata prevista il 30 novembre di Ballando con le stelle, infatti, la conduttrice darà una possibilità ai concorrenti eliminati di poter fare ritorno in gara e Nina Zilli ha già svelato che farà di tutto per provare a riprendersi il posto al fianco di Pasquale La Rocca.