Nina Zilli incinta del compagno Danti?/ Fiorello si lascia scappare la rivelazione

Nina Zilla in dolce attesa? Le ultime indiscrezioni di Fiorello

Nina Zilli, dopo la rottura con Neffa, ha ritrovato l’amore con Danti nome d’arte di Daniele Lazzarin. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Pipol Gossip, la bella cantante sarebbe incinta del suo compagno. Ciò che incuriosisce è che a rivelare la notizia sarebbe stato Fiorello.

Nina Zilli “Esci le canzoni belle, non la fi*a”/ Attacco a Elodie? "Tutto inventato"

Lo showman mentre era in diretta su Instagram con Fabrizio Biggio, in attesa della puntata di Viva Rai 2, si sarebbe lasciato scappare che Nina Zilli sia in dolce attesa. La pagina web di Pipol Gossip riporta: “Fiorello, in diretta su Instagram in attesa della nuova puntata di “Viva Rai 2”, insieme a Fabrizio Biggio, si è fatto scappare un’importante indiscrezione, spoilerando letteralmente una notizia che probabilmente avrebbe dovuto essere mantenuta privata: Nina Zilli è incinta.” Ovviamente, al momento non c’è nulla di confermato, solo indiscrezioni e rumor. La cantante farà luce su questo gossip con delle dichiarazioni ufficiali?

Nina Zilli, la gaffe al Festival di Sanremo 2018/ "Arrivata sul palco scivolai e il pubblico…"

Nina Zilli e l’amore con Daniele Lazzarin: “Con Dani spero davvero sia per sempre”

Se Nina Zilli sia incinta o meno non è dato ancora sapere, ciò che è sicuro è il forte amore che la cantante prova per il suo compagno Daniele Lazzarin, in arte Danti. In un’intervista rilasciata al Settimanale Confidenze l’artista ha parlato del suo rapporto con il musicista: “È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor’. Con Dani spero davvero sia per sempre”.

DANIELE LAZZARIN, CHI È DANTI IL FIDANZATO DI NINA ZILLI/ "Svegliarmi accanto a lui…"

La coppia si è conosciuta nello studio di registrazione di Danti, quando nel 2019 Nina Zilli si è recata lì per registrare il singolo Tu e d’io. Mesi dopo hanno cominciato ad uscire insieme e solo nel 2020 hanno deciso di ufficializzare la loro relazione mostrandosi insieme sui social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA