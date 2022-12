Nina Zilli “Esci le canzoni belle, non la fi*a”/ Attacco a Elodie? “Tutto inventato”

Elodie: lo scatto sexy delude i fan

Nei giorni scorsi Elodie ha pubblicato uno scatto molto sexy sui suoi profili social per annunciare il prossimo concerto al Forum di Assago (Milano) del 12 maggio. In molti le fanno notare che il 13 maggio ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool ed essendo lei in gara al Festival di Sanremo 2023 potrebbe – in caso di vittoria della kermesse – rappresentare l’Italia all’evento musicale, che quest’anno si è svolto a Torino.

Sanremo, Elodie cambiata per Andrea Iannone?/ L'insider: "Non é più la stessa..."

“Ok, niente Eurovision. Sai già che non vincerai Sanremo?” e “Secondo me non potrai esserci perché il 13 sarai alla finale di Eurovision”, scrivono alcuni fan. Tanti follower, invece, non hanno apprezzato lo scatto esageratamente sensuale per promuovere un concerto: “Volgarotta mi pare!”, “Si punta sulla classe e l’eleganza pure in sta foto eh?”, sottolineano in tanti.

Elodie e Andrea Iannone, vita di coppia/ Tra pranzi di lusso e giri in Porsche

Nina Zilli attacca Elodie?: “Le testate hanno inventato”

Sotto un’altro scatto, una fan scrive a Elodie: “Cara Elodie, io ti apprezzo e ti seguo per la tua professionalità canora, ti seguo fin dai tempi di Amici. Ma ultimamente, queste post un po’ osè non mi piacciono affatto. Torna in te, ai tempi dei capelli lilla”. Poco dopo è apparso un tweet molto pungenti di Nina Zilli e in molti hanno subito pensato che si riferisse e a Elodie, senza nominarla direttamente: “Un consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriere da cantante e/o cantautrice. Esci le canzoni belle e non la fi*a”. Dopo aver letto alcuni commenti Nina Zilli ha smentito qualsiasi riferimento alla collega: “Scusate leggo ora che “avrei attaccato Elodie”? Ma siete pazzi? Sotto il primo tweet ho anche precisato “noto una tendenza mondiale che purtroppo produce musica orrenda e l’immagine prevale su tutto, mancando nel contenuto”. Complimenti alle testate che HANNO INVENTATO! Bravi!”.

Amici, LDA e Albe in "alta rotazione"/ Sfida Spotify con Luigi, Wax, Elodie, Alex e..













© RIPRODUZIONE RISERVATA