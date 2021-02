Nina Zilli/ “Un anno difficile, sono scocciata ma adesso…”

Nina Zilli è una delle poche che centellina le sue presenze in tv e i fan non possono far altro che godersela quando questo piccolo miracolo avviene proprio come succederà oggi. Nina Zilli sarà sul palco di A grande richiesta (Minaccia bionda), il secondo capitolo dello show iniziato sabato scorso con dediche speciali agli innamorati. Questa volta, però, sarà ospite per rendere omaggio ai grandi della musica e, in particolare, Patty Pravo, dopo oltre un anno passato lontano da live e concerti ma, soprattutto, dall’incontro dal vivo con i suoi amati fan. Maria Chiara Fraschetta, questo il suo vero nome, proprio nei giorni scorsi ha compiuto 41 anni (è nata il 2 febbraio del 1980) e ha passato il suo compleanno sui social a lamentarsi un po’, come tutti ormai d’altronde, per via delle restrizioni e della pandemia che ci ha strappato via ormai un anno di vita. Lei stessa sui social ha voluto riflettere su questa questione scrivendo: “È il secondo compleanno che non posso festeggiare. E a quello dello scorso anno ci tenevo parecchio. Comunque tiro le somme e anche se mi vedete un po’ scocciata, non mi sono mai sentita così bene… Vi amo”.

Nina Zilli torna in tv dopo “un anno complicato”

Alla fine anche lei, come tutti noi comuni mortali, si è dovuta adeguare al mancato festeggiamento di ben due compleanni con la delusione di quello targato 40 che avrebbe voluto festeggiare. Questa sera però Nina Zilli tornerà sul palco dopo “un anno complicato” passato lontano dai suoi fan e dalla televisione ma forse non dalla musica. In molti adesso si attendono molte novità musicali, che sia anche lei pronta a sganciare una bomba che possa diventare la prossima hit estiva? Solo stasera ne capiremo di più, in questo particolare omaggio a Patty Pravo.



