Anticipazioni Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia: cosa si nasconde dietro il passato di Diego? Parla l’attore

La prima puntata di Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia andata in onda ieri sera ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Rai1, complice una trama fitta e avvincente e la bravura della protagonista principale Elena Sofia Ricci che si è perfettamente calata nella parte della commissaria Teresa Battaglia, scontro e antipatica ma solo in apparenza che lotta con i suoi demoni e soprattutto con la sua malattia, l’Alzheimer.

Vittima dei demoni del passato, però è anche il giovane Diego, che ha il volto di Alessandro Orrei, che da bambino ha assistito a qualcosa di sconvolgente che ha cambiato interamente la sua vita, ma cos’è successo nel passato di Diego realmente? Le anticipazioni Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia rivelano che nella puntata di oggi dovrà affrontare i suoi mostri e qualche anticipazioni in più l’ha fornita l’attore stesso sul suo profilo Instagram. Senza sbilanciarsi troppo ha annunciato: “Stasera il viaggio di Ninfa Dormiente continua su Rai1. Tutto quello che non avete ancora visto è dietro l’angolo.”

Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia: Diego ha ucciso Emmanuel? La verità è un altra

Stando alle anticipazioni Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia della puntata di oggi, Emmanuel sarà sparito e per Diego si metterà male quando nella casa dell’anziano verranno rinvenute tracce di colluttazione e le sue impronte di Diego. Interrogato dal commissario, però, negherà di averlo ucciso ma Emmanuel è davvero morto? Oppure la verità è tutt’altra? Gli spoiler svelano che il giovane Diego che in preda da una crescente inquietudine deciderà di affrontare da solo le sue paure addentrandosi nei boschi e il viaggio lo porterà a confrontarsi con dei tormenti interiori. Cos’è successo a Diego? L’appuntamento con la fiction di Rai1 è per questa sera, a partire dalle 21.30 circa con due nuovi avvincenti episodi.