Anticipazioni Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia, puntata di oggi 29 ottobre 2024: Emmanuel scompare

Questa sera, martedì 29 ottobre 2024 andrà in onda la seconda puntata della fiction di Rai1 con protagonista Elena Sofia Ricci e dalle anticipazioni su Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia si scopre che al centro della trama ci sarà la morte di Marta Trevisa, chi la uccisa e perché? Nel frattempo, la commissaria, il suo braccio destro Parisi ed il giovane ispettore Massimo Marini saranno assaliti dai dubbi a causa della scomparsa di Emmanuel che sembra essere svanito nel nulla senza lasciare traccia. A lasciare ancora più perplessi, però, è soprattutto il fatto che nella sua casa sono stati rivelati segni di una colluttazione e le impronte riconducono al giocane Diego.

Considerando le prove e gli indizi Teresa Battaglia non potrà fare altro che sottoporre Diego ad un intenso interrogatorio al termine del quale verranno fuori collegamenti nascosti ed importanti informazioni che riguardano anche il caso di omicidio a cui stanno indagando. La svolta cruciale, però, si avrà grazie al cane Smoky, il commissario Battaglia e l’esperta di ritrovamenti umani Alici si spingeranno verso i confini remoti della Val Resia e proprio li faranno una macabra scoperta Nel frattempo il legame tra Sandro e Krisnja si intensificherà sempre di più diventando più profondo.

Ninfa Dormiente-I Casi di Teresa Battaglia, anticipazioni 29 ottobre 2024: Diego affronta il mostro

E le anticipazioni su Ninfa Dormiente-I Casi di Teresa Battaglia svelano che nella puntata di oggi del 29 ottobre 2024 Teresa Battaglia sarà sempre più determinata nel risolvere il caso e soprattutto capire bene cosa è successo sia a Marta che al padre. Quest’ultimo si è suicidato dopo essere stato accusato di aver ucciso l’amante, ma nel paese sono in pochi a credere a questa versione, l’uomo non avrebbe potuto fare del male a nessuno ne tantomeno uccidere la sua amante. E poi c’è il mistero del quadro, la Ninfa Dormiente dipinta con del sangue umano, di chi è quel sangue? Nel frattempo Proprio in uno di essi nota frammenti di una conversazione privata tra Emmanuel e Marta, che rivelano risvolti drammatici e mettono in luce tensioni finora rimaste nell’ombra.

Spazio avrà al centro delle trame anche il giovane Diego che in preda da una crescente inquietudine deciderà di affrontare da solo le sue paure ed i suoi mostri addentrandosi nei boschi e il viaggio lo porterà a confrontarsi con dei tormenti interiori. Nel frattempo il quadro da un indizio importante: ci sono impronte di Emmanuel di quando era un bambino e porterà alla luce un evento drammatico e violento accaduto quando era bambino. Nel frattempo qualcuno si intrufolerà nella casa di Teresa e porterà con se un’importante traccia che inserirà una importante tassello per la risoluzione del caso che sembra sempre più intricato.

Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate le anticipazioni di Ninfa Dormiente della puntata di oggi non resta che ricordare l’appuntamento con la seconda puntata per questa sera, 29 ottobre 2024, in prima serata su Canale5. E possibile seguire i due episodi anche in diretta streaming su Raiplay mentre dopo la messa in onda tutti i sei episodio saranno disponibili nel catalogo. Per quanto riguarda gli ascolti della fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci, invece, la prima puntata è stata una scommessa vinta perché è stata vista da 3.776.000 spettatori pari al 22.4% di share