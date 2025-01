Nino e Antonella, i genitori di Paola Di Benedetto ci sono sempre stati per la figlia. Una bellissima famiglia che ha sempre incoraggiato e sostenuto la figlia nel suo percorso lavorativo. In realtà a farla avvicinare al mondo della televisione e dello spettacolo sono stati proprio loro che quando era appena una ragazzina hanno deciso di iscriverla ad un concorso di bellezza. Da lì è iniziato tutto, visto che Paola Di Benedetto ha iniziato a lavorare in un tv locale scoprendo così la grande passione per questo mestiere. Anche durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Nino e Antonella non hanno fatto mancare il loro sostegno alla figlia con un video messaggio che ha emozionato la figlia fino alle lacrime. “Ciao Paola, volevamo solo informarti che noi stiamo tutti bene, compresi nonni e parenti che ti salutano. Ti seguiamo sempre” – le parole dei genitori che la rassicurarono in un momento storico complicato per via della pandemia da Covid-19.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2024/ Scaletta e diretta streaming: lo show comincia con la dance cam

I genitori salutarono la figlia Paola dicendole: “viviti quest’avventura serenamente e non preoccuparti di niente. Un grosso bacio”.

Paola di Benedetto sui genitori Nino e Antonella: “spero di essere come loro con i miei figli”

La presenza dei genitori Nino e Antonella è stata fondamentale nella vita di Paola di Benedetto anche quando si è lasciata dopo 3 anni d’amore con Federico Rossi. Proprio la ex Bonas di Avanti un Altro ha rivelato che sono stati i suoi amati genitori ad aiutarla a rimettere insieme tutti i pezzi. Non solo, la famiglia c’è sempre stata nei momenti di gioia, ma anche nei momenti di grande difficoltà e smarrimento.

Chi è Raoul Bellanova, fidanzato Paola Di Benedetto/ Dopo la crisi è tornato l'amore: la conferma sui social

“La mia famiglia c’è sempre stata” – ha detto Paola che quando si è lasciata con Federico Rossi ha potuto contare sui suoi genitori a cui è legatissima. “Spero di dare ai miei figli almeno la metà di quello che i miei genitori mi hanno dato in questi 25 anni di vita. In amore ci vuole coraggio. Bisogna sempre accantonare l’orgoglio e saper fare il primo passo” – ha detto la showgirl a Verissimo.