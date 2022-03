Nino Frassica, Amici 21/ Il monologo su “Uomini e vecchi” e “l’autoeliminazione” da Lol

Dopo lo show di sette giorni fa, Nino Frassica torna ad Amici di Maria De Filippi. Il celebre showman sarà tra i protagonisti della seconda puntata del serale del talent show, in onda questa sera, sabato 26 marzo 2022. Il comico ha riscosso grande successo sul web per l’intervento di una settimana fa, un monologo irriverente ma mai volgare, con la sua classica ironia sottile e tagliente. A caccia di talenti over 50 per “Amici senior”, l’artista ha lanciato una nuova proposta: al posto di “Uomini e donne”, ecco “Uomini e vecchi”. Clicca qui per il suo sketch.

Come dicevamo, il monologo di Nino Frassica è stato tra i momenti preferiti dagli appassionati di Amici, che hanno invocato con forza un suo ritorno come ospite nel programma condotto da Maria De Filippi. Ecco una carrellata di commenti apparsi sul web: «Comico, intelligente, mai volgare. Bravo», «A Nino Frassica affiderei un programma tutto suo in prima serata e non ho alcuna vergogna a dirlo», «Frassica è arte, maestria, sapienza sacrificio, professionalità & talented, brilliant, incredible, amazing, show stopping, spectacular, never the same, totally unique tutto insieme».

NINO FRASSICA E “L’AUTOELIMINAZIONE” DA LOL

C’è grande curiosità di conoscere il nuovo monologo di Nino Frassica ad Amici. Tra la citazione di Barbara D’Urso e le ironie sui protagonisti del talent show, il comico ha conquistato i cuori di tutti i telespettatori. Lui, infatti, è tra gli showman più amati dal pubblico italiano, come testimoniato da quanto registrato nell’ultima settimana sui social network. La seconda stagione di Lol è giunta alla conclusione e c’è già grande aspettativa per la terza edizione, che arriverà su Amazon Prime Video presumibilmente all’inizio del 2023. In un post pubblicato sul web, la piattaforma streaming ha chiesto agli utenti chi vorrebbero vedere all’azione nel comedy game. Ebbene, tantissime persone hanno citato Nino Frassica, considerato “perfetto” per le dinamiche del gioco e per le sue gag irresistibili. Non è tardato ad arrivare il commento del diretto interessato, come sempre tagliente e mai banale: «Mi hanno telefonato: “Frassica, vuole partecipare a LOL3?” Io ho RISO e mi hanno eliminato subito, riattaccandomi il telefono in faccia».

Io ho RISO e mi hanno eliminato subito, riattaccandomi il telefono in faccia.#ninofrassica #ninofrassicaoff pic.twitter.com/iMwmBCFqIh — NinoFrassicaOfficial (@ninofrassicaoff) March 23, 2022













