Non è più tempo di ipotesi e suggestioni; la nuova stagione televisiva è ormai partita e manca davvero poco per la ripresa di buona parte dei programmi che di consueto dominano l’attenzione dei telespettatori. Per Striscia la Notizia 2024 la data fissata in rosso è il 23 settembre e, come riporta Davide Maggio, c’è da annoverare una novità per quanto riguarda i conduttori. Ad affiancare Michelle Hunziker, torna dopo oltre vent’anni Nino Frassica.

Era la stagione 2004-05 quando Nino Frassica si trovò per la prima volta a condurre Striscia la Notizia, seppur per poche puntate. Ora il comico siciliano torna dietro il banco del tg satirico con al fianco un’altra conduttrice iconica del format: Michelle Hunziker. Come riporta il portale, a dare la notizia a proposito del ritorno di Nino Frassica a Striscia la Notizia 2024 sarebbe stato in anteprima Publitalia, con conseguente conferma da parte di Dagospia.

Non solo Nino Frassica, tornano anche Sergio Friscia e Roberto Lipari alla conduzione di Striscia la Notizia 2024

Chiaramente, la presenza di Nino Frassica come nuovo conduttore di Striscia la Notizia 2024 al fianco di Michelle Hunziker non esclude cambi in corsa. Come accade ormai da tempo, il tg satirico ci ha abituati a repentini e improvvisi cambi alla guardia come una sorta di rotazione. Tra veterani e nuovi volti, è molto probabile che al banco torneranno anche gli amati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, colonne portanti di Striscia la Notizia da decenni.

Sempre Davide Maggio riporta come – oltre al quasi certo approdo di Nino Frassica come conduttore di Striscia la Notizia 2024 – per il mese di ottobre sarebbe previsto anche il ritorno di un’altra coppia collaudata. Stiamo parlando di Sergio Friscia e Roberto Lipari, particolarmente apprezzati come padroni di casa del tg satirico.

