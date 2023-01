Nino Frassica: “Con l’età sono più ingordo sul lavoro”/ “Sulla mia tomba scriverete…”

Nino Frassica, ospite a “Sottovoce”, trasmissione di Rai Uno condotta da Gigi Marzullo, si è raccontato a tutto tondo al pubblico televisivo, a cominciare dal suo attuale surplus di impegni lavorativi. Una fase, secondo l’attore, legata a un periodo particolare, in cui “mi sembra che ci sia qualcosa che sta per finire, quindi sono diventato più ingordo“. Poi, subito spazio a una delle sue note battute: “Forse da gennaio mi ritiro per 18 anni e poi riprendo. Faccio una sosta per non stancare”.

Quando recita, Nino Frassica privilegia la comicità, ma non disdegna neppure vestire i panni dell’attore drammatico: “Se mi capita, lo faccio volentieri”, ha asserito. Tuttavia, “quando ho iniziato a esercitare questo mestiere nel 1970, sentire le risate del pubblico mi piaceva moltissimo, forse era un fatto di vanità. Mi piace quando faccio ridere il pubblico, mi appaga”.

NINO FRASSICA: “I MIEI PRIMI 70 ANNI? NON ME NE SONO ACCORTO!”

Nino Frassica, a “Sottovoce”, ha riferito di avere compreso chi fosse realmente “quando ho guardato i documenti dell’anagrafe! Battute a parte… Sin da bambino, quando arrivava il circo io ero in prima fila, quando la domenica apriva il cinema ci andavo. Poi, ascoltavo la radio, guardavo la televisione… Quando sei tanto spettatore, spesso vorresti essere tu il protagonista. Ero un ragazzo di provincia e, negli anni Cinquanta e Sessanta, Roma e Cinecittà sembravano un sogno lontano: ebbene, nonostante tutto, ho insistito e sono riuscito a venire nella Capitale”.

Il suo maresciallo Nino Cecchini, personaggio della fiction “Don Matteo”, tornerà in televisione? “Sì, ci sarà un nuovo Don Matteo… I vertici Rai si sono riuniti per decidere il nuovo nome da dare alla serie per tre giorni… Dopo Don Matteo 13, la serie si chiamerà… Don Matteo 14! L’addio di Terence Hill? Mi è dispiaciuto molto. Però sono contento dell’arrivo di Raoul Bova, che trovo giusto per il ruolo di Don Massimo e, inoltre mi piace come persona”. Oggi Nino Frassica quasi si stupisce della sua età anagrafica: “70 anni? Non me ne sono accorto! Ma sulla mia tomba vorrei che ci fosse scritto ‘torno subito’, perché la vita mi piace”.











