Nino Frassica/ “Don Matteo? Set magico grazie a Terence Hill. E sulla sua ‘morte’…”

Nuova puntata della ventunesima edizione di “Amici” e con l’imperdibile appuntamento del Serale che, al solito, vedrà anche nello show condotto da Maria De Filippi anche un nutrito cast di ospiti. E se la guest star della serata su Canale 5 sarà il cantautore Fabrizio Moro, per quanto riguarda Nino Frassica possiamo parlare di un vero e proprio ‘resident’ dato che l’attore siciliano è oramai una sorta di ospite fisso col suo spazio durante Amici Senior.

E dopo l’apprezzato monologo su “Uomini e Donne”, in attesa di scoprire cosa avrà in serbo il 71enne originario di Messina per il pubblico di” Amici”, i riflettori resteranno comunque puntati su Frassica perché questa, di fatto, è stata anche la settimana che ha visto tornare nel palinsesto Rai la fortunata fiction di “Don Matteo”, arrivata oramai alla tredicesima e -si mormora- fatidica stagione: infatti sono in programma una serie di colpi di scena che riguarderanno non solamente il protagonista, Terence Hill, ma lo stesso personaggio interpretato dallo stesso Frassica, vale a dire il Maresciallo dei Carabinieri Antonio ‘Nino’ Cecchini, amico intimo del parroco nonché suocero del Capitano Tommasi.

NINO FRASSICA, ALTRI SPOILER SU ‘DON MATTEO’: “TANTE SORPRESE, MA STATE TRANQUILLI CHE…”

E dopo alcune rivelazioni fatte dall’attore durante la recente ospitata a “Che Tempo Che Fa” da Fabio Fazio, spiegando che “Don Matteo è sempre con noi, mica è morto…”, l’attore messinese ha seminato ancora altri indizi che contribuiscono a rendere nebbiosa la trama dello sceneggiato oltre allo scossone dell’addio di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova. Ai microfoni del magazine “Tv Mia”, il diretto interessato si è lasciato infatti ad andare a qualche piccolo spoiler, ma con juicio come si suol dire: “Di soprese ne vedrete tante: tornerà il Capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, con sua figlia… E poi entrerà nel cast pure Giancarlo Magalli nella parte di un vescovo”.

Non solo: sull’argomento più gettonato, ovvero la presunta morte di Don Matteo, Frassica non ha rivelato molto ma per la seconda volta ha tenuto a tranquillizzare i fan, lasciando intendere che qualche twist di sceneggiatura possa essere dietro l’angolo a proposito della fiction il cui set, a suo dire, è magico: “Posso solo anticipare che Terence Hill non uscirà di scena, voglio tranquillizzare tutti che non morirà e potremmo vederlo tornare… Cosa che deve essere la speranza di tutti”. Insomma, uno dei ‘don’ più celebri della storia della tv non passa a miglior vita ma si prende una pausa in un modo che scopriremo nelle nuove puntate e anzi le dichiarazioni dei vari protagonisti lasciano la porta aperta a un possibile ritorno, anche solo per un piccolo cameo. Chi vivrà, vedrà: adagio che sul piccolo schermo diventa “Chi vedrà, vivrà”.











