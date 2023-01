Nino Frassica/ “Renzo Arbore mi disse ‘ma lo sai che sembri un napoletano?'”

Nino Frassica, il grande successo: da Indietro Tutta a Don Matteo

Nino Frassica è uno degli indiscussi protagonisti del mondo della televisione e del cinema. Una carriera ricca di successi quella del cantante, attore, comico e scrittore che ha iniziato a muovere i primi passi nel colorato mondo di Renzo Arbore nel programma cult “Indietro tutta” fino alla consacrazione nella fiction dei record “Don Matteo” e nel programma “Che tempo che fa”. Radio, tv, cinema, teatro, pubblicità e social. Oggi Frassica è richiesto ovunque e cerca di fare tutto, ma sempre al meglio. “Andando avanti negli anni ho un rapporto con il tempo che è bestiale … prima mi dicevo: questa cosa non la faccio ora ma tra due anni, ora no, preferisco fare tutto e subito, che ne so io che succede domani ? E questo mi porta a dire troppi sì” – ha raccontato dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno.

Il comico ha anche cercato di spiegare perchè il pubblico ancora oggi non si è stancato di lui: “perché vede in me un personaggio diverso da tutti gli altri. In tv ad esempio partecipo a tante trasmissioni ma non sono io ad adattarmi ad esse, non sono uno dei dieci ospiti in scaletta, ma porto il mio mondo, le mie battute surreali, adatto ogni programma alle mie esigenze”.

Nino Frassica è legatissimo alla città di Napoli, una città che si porta nel cuore. “Mi piace l’aria, mi piacciono le contraddizioni, la vita. È una città viva. E poi mi colpiscono sempre gli abitanti. Napoli è una città bella, abitata da persone interessanti” – ha detto l’attore che citando l’amico e collega Renzo Arbore ha raccontato – “la prima cosa che mi disse Renzo Arbore quando lo incontrai fu: “Antonino – all’inizio mi chiamava così – ma lo sai che sembri un napoletano?” E io lo presi come un complimento”. La città di Napoli ha dato i natali a grandissimi artisti tra cui impossibile non ricordare Massimo Troisi: “si divertiva molto con noi, faceva parte della banda, faceva fuori campo uno dei telespettatori che rispondevano ai quiz da casa, noi non dicevamo mai che la voce era la sua, chi capiva… capiva”.

Frassica ha poi parlato anche del programma “Bar Stella” di Stefano De Martino che sembra essersi liberamente ispirato a “Indietro Tutta” di Renzo Arbore: “c’è sicuramente un’ispirazione arboriana, la voglia di fare una comicità improvvisata… però l’umiltà di De Martino lo salva dal rischio di sentirsi dire che è una copia”.











