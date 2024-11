Nino tra Elena e Lila nella terza puntata de L’amica geniale?

L’amicizia tra Elena e Lila ha superato tante sfide e tante prove, ma nella terza puntata dell’ultima stagione de L’amica geniale, sarà messa ancora più alla prova a causa della gelosia di Elena. Quest’ultima, non ha mai avuto dubbi sulla fedeltà di Lila nei suoi confronti, ma la presenza di Nino e i suoi atteggiamenti nei confronti di Lila porteranno a galla i fantasmi del passato e faranno riaffiorare in Elena quella gelosia che potrebbe mettere a rischio non solo la sua relazione con Nino, ma anche la sua amicizia con Lila.

Come in tutti i rapporti d’amicizia, la presenza di un uomo e l’atteggiamento di quest’ultimo nei confronti9 della migliore amica della propria compagna, dà vita ad una serie di fraintendimenti che rischiano di rovinare per sempre un rapporto. Nell’Amica geniale, così, anche il legame tra Elena e Lila deve superare lo scoglio della gelosia per un uomo.

Elena e la gelosia per Nino e Lila: arriva l’ultimatum nella terza puntata de L’amica Geniale?

Nella terza puntata dell’ultima stagione de L’amica Geniale, durante una visita alla nipote Imma, la madre di Lenù si sente male e Nino e lila, senza perdere tempo prezioso per la salute della donna, decidono di portarla in ospedale scatenando in Elena una profonda gelosia che comincia ad immaginare gesti d’affetto tra Nino e Lila. Non si sa, tuttavia, se tali pensieri siano effettivamente frutto della sua immaginazione o se tra i due stia effettivamente accadendo qualcosa.

Per diverso tempo, Elena ha preferito dimenticare la storia tra Nino e Lila, ma oggi, la realtà, sembra stia cambiando sotto i suoi occhi. Le attenzioni di Nino nei confronti di Lila sono semplici manifestazione d’affetto sincero o nascondono un sentimento più profondo? I dubbi di Elena diventano sempre più grandi.