Va in onda stasera, lunedì 25 novembre 2024 alle 21.30 su Rai Uno, la terza puntata de l’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta, le anticipazioni trapelate sul web svelano cosa succederà ai protagonisti dell’amatissima fiction. Come sempre verranno trasmessi due episodi e saranno tante le novità e i colpi di scena che terranno col fiato sospeso i telespettatori, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà.

Nel quinto episodio della quarta stagione de L’Amica Geniale, intitolato ‘La frattura’, Elena ha dato alla luce una bambina che ha chiamato Imma, Immacolata come la madre. Le anticipazioni fanno sapere che Lila la chiamerà per dirle che andrà a trovarla insieme alla madre, lei però proverà a rimandare la visita dal momento che a casa c’è anche Nino ma sarà inutile. La scrittrice chiederà a Sarratore di andare via ma lui resterà lì con lei, vedendolo accanto a Lila non potrà fare a meno di provare una fortissima gelosia. All’improvviso Immacolata si sentirà male, saranno proprio Lila e Nino ad accompagnarla in ospedale, questo farà ingelosire ancora di più Lenù.

L’Amica Geniale, anticipazioni sesto episodio 25 novembre 2024: Immacolata muore, Elena è turbata

Si intitola ‘L’imbroglio’ il sesto episodio della quarta stagione de L’Amica Geniale che andrà in onda stasera, lunedì 25 novembre 2024, su Rai Uno. Le anticipazioni rivelano che anche Lila partorirà una bambina e la chiamerà Tina. Immacolata morirà e questo getterà Elena nello sconforto, dopo il funerale della madre infatti apparirà molto turbata.

Le anticipazioni de L’Amica Geniale fanno sapere che dopo la morte della madre Elena si prenderà un po’ di tempo per se stessa, per poter riflettere bene e riprendere in mano la sua vita. Anche se un po’ titubante, però, farà una promessa al suo editore. Di che si tratta? Accetterà di consegnarli il suo nuovo romanzo entro l’autunno. Cos’altro succederà ai protagonisti della fiction nel corso della terza puntata? Le anticipazioni non rivelano altri dettagli, infatti i telespettatori non potranno fare altro che attendere la messa in onda per scoprire tutti i dettagli, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

