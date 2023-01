Noah Schnapp, coming out per la star di Stranger Things/ Video “Sono gay”

Noah Schnapp, attore famoso in tutto il mondo per interpretare Will Byers nella serie tv dei record Stranger Things, è uscito allo scoperto nelle scorse ore facendo coming out. Attraverso il proprio profilo su TikTok ha spiegato di essere gay. In occasione di un’intervista risalente allo scorso luglio lo stesso Noah Schnapp aveva già confessato che il suo personaggio fosse gay e che nella quarta stagione della serie lo stesso ha iniziato a provare dei sentimenti nei confronti del suo amico del cuore Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Ora lo stesso Noah ha svelato: “immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi!”, per poi aggiungere in sovraimpressione la scritta: “Quando finalmente a 18 anni confessai alla mia famiglia e ai miei amici che fossi gay, tutti mi dissero ‘Lo sapevamo già’”. Il video di Noah Schnapp ha fatto il giro del web e in poche ora è divenuto virale e in trending su Twitter. Tantissimi i commenti dei fan, alcuni dei quali decisamente ironici a conferma proprio di come la tendenza sessuale dell’attore fosse palese.

NOAH SCHNAPP, COMING OUT SU TIKTOK IN ATTESA DELLA NUOVA STAGIONE DI STRANGER THINGS

Noah Schnapp, lo vedremo prossimamente nell’ultimo capitolo di Stranger Things, le cui riprese inizieranno a partire da maggio; secondo gli addetti ai lavori proprio il personaggio di Will, che nella prima stagione viene “inghiottito” nel Sottosopra, tornerà ad essere una figura centrale nel finale della serie tv, anche se a riguardo non è stato rivelato alcun dettaglio.

Come detto sopra, di recente Noah Schnapp aveva dichiarato di come il suo personaggio fosse gay e si stesse a poco a poco innamorando di Mike, migliore amico che invece è etero e assieme ad Undici, altra grande protagonista di Stranger Things. C’è grande attesa quindi nello scoprire come evolverà questa storia d’amore, e come risponderà Mike una volta che capirà i sentimenti di Willy. Nel frattempo Schnapp si è iscritto dallo scorso autunno presso la University of Pennsylvania, alla facoltà di economia, di modo da costruirsi una carriera parallela a quella di attore.

Noah Schnapp comes out as gay in new TikTok. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/b8hT6VDyqD — Pop Crave (@PopCrave) January 5, 2023













