Noemi Bocchi prende casa al Circeo per stare vicino a Totti?/ L’indiscrezione

Noemi Bocchi ha comprato casa al Circeo? Circolano nuove voci sulla nuova fiamma di Totti

“Noemi Bocchi ha preso casa al cicero per stare vicina al Pupone“, questa la nuova indiscrezione lanciata da Nuovo TV sulla presunta coppia più chiacchierata dell’estate. Se da un lato Ilary Blasi è in vacanza sulle Dolomiti per sfuggire ai pettegolezzi sull’ex marito Francesco Totti e la sua nuova fiamma, dall’altro la bella Bocchi sembrerebbe organizzarsi per stare più vicina al calciatore.

Secondo le voci che circolano per tutta Roma, la nuova fiamma del numero 10 sarebbe anche incinta nonostante dalle foto in bikini non si veda alcun pancino sospetto. Come riporta il settimanale: “Dopo tre estati passate sulla Costa Smeralda, in Sardegna, quest’anno la ragazza si stente particolarmente attratta dalle acqua del Circeo. Una scelta non casuale: l’esperta di decorazioni floreali sembra non voler passare le ferie troppo distante da lui, pur non potendo ancora frequentarlo alla luce del sole. Ma c’è di più: secondo i ben informati, lei potrebbe già essere in dolce attesa“.

Noemi Bocchi: “C’è un amico che veglia su di lei”

Dalle foto pubblicate sul servizio di Nuovo Tv, Noemi Bocchi sembrerebbe sempre in compagnia di un uomo che l’accompagna anche in acqua. Attualmente, la nuova fiamma di Totti sta trascorrendo le vacanze a San Felice Circeo con sua figlia, ma non sembra essere da sola.

Sul settimanale si legge: “Sorvegliata a vista. Nelle acque del Tirreno, Noemi non è da sola. Gli amici della Bocchi sostengono che Totti le abbia messo a disposizione un guardaspalle per proteggerla da eventuali seccatori e per darle la possibilità di godersi il mare in assoluto relax”. Così sembra che il Pupone sia davvero attento ai bisogni dell’esperta di decorazioni floreali, nonostante in corso ci sia la separazione da Ilary Blasi e tutte le faccende burocratiche ed economiche che ne derivano.

