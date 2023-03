Noemi Bocchi si è operata per la diastasi addominale/ La foto prima dell’intervento

Noemi Bocchi si è operata: la foto con il medico prima dell’intervento

Questa mattina Noemi Bocchi si è operata per la rimozione della diastasi addominale. La patologia che le è stata diagnosticata dopo la gravidanza, provoca alla compagna di Totti dolori addominali, gonfiore e difficoltà respiratorie. Lei stessa, prima dell’intervento, ha voluto condividere uno scatto con il suo medico.

Sullo scatto in cui Noemi si mostra sorridente ai suoi fan, si legge: “Scendiamo in sala operatoria dottor Giovanni Giugliano”. La compagna di Totti ha affrontato l’intervento questa mattina, ma ancora non è tornata sui social per raccontare come sono andate le cose. I suoi follower si dicono preoccupati e attendono notizie dalla loro beniamina che aveva confessato di avere paura di operarsi.

Noemi Bocchi e l’operazione per la diastasi addominale: “Ho paura”

Qualche giorno fa, Noemi Bocchi aveva condiviso con i suoi fan su Instagram alcune riflessioni sull’imminente operazione alla diastasi addominale. La compagna di Totti si è preparata a dovere per l’intervento, ma ha confessato di avere paura: “Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché. Grazie per avermi rassicurato.”

E ancora: “So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico mi spaventa così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la tua vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Bocchi (@noemib_8)













