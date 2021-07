Noemi e Carl Brave “Makumba”, Battiti Live 2021/ Un’estate carica di impegni

Con l’arrivo dell’estate spazio a live per Noemi e Carl Brave

Noemi e Carl Brave saranno grandi protagonisti stasera di Battiti Live 2021 con l’orecchiabile Makumba. Affronteranno buona parte di quest’estate nel posto più adatto alle loro esigenze, mancate buona parte dell’anno, ovvero il palco. Noemi è impegnata nel tour “Metamorfosi Tour 2021” con date da luglio fino alla metà di settembre 2021 con date a Roma, Milano, Firenze, prima di godersi un meritato momento di pausa. Se il calendario di Noemi sembra fitto di impegni, quello di Carl Brave non è da meno. Il rapper, infatti, ha già confermato alla partecipazione di diversi eventi e concerti a partire, anche lui, da luglio fino al prossimo settembre. Inoltre, sembrerebbe già confermata la sua partecipazione ai concerti all’Urban Park a Milano e Rock in Roma previsti per il prossimo anno.

Noemi e Carl Brave, un anno particolare

Nonostante l’anno particolarmente difficile che abbiamo vissuto, per la cantautrice Noemi, consacratasi nel panorama della musica italiana con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Sono solo parole” e l’avventura come giudice nel programma “The voice of Italy”, è stato un anno decisamente positivo e ricco di soddisfazioni. Aveva fatto tanto discutere le immagini che la ritraevano, dopo un lungo periodo di dieta, in forma smagliante e sicuramente meno rotonda di come eravamo abituati a vederla. Discussione proseguita tramite social con la sua partecipazione Sanremo, ma la cantante anche in quel momento ha saputo mettere a tacere le critiche e mettendosi dalla parte di tutte quelle donne, e persona in generale, che non si apprezzano con qualche chilo di troppo. Ed è proprio a Sanremo che Noemi ha avuto un grande successo con la canzone “Glicine” con il quale di recente ha anche vinto un disco di Platino. L’anno positivo della cantante, però, non si poteva concludere solo con questo. Infatti, l’ex giudice di The Voice, ha avuto la possibilità di collaborare con l’artista più accreditato e in voga di tutta la scena romana, Carl Brave.

I due hanno pubblicato insieme il brano “Makumba“. Quest’ultimo è il risultato di uno studio intrapreso da Noemi con i brani “Metamorfosi” e per l’appunto “Glicine”. Makumba rappresenta l’emblema della musica estiva in quanto mescola il genere pop all’indie con una sonorità decisamente esotica. Proprio la versaltilità dell’artista l’hanno portata a collezionare un altro importante successo. Infatti, Makumba è stato certificato disco d’oro, segno che il viaggio di maturazione musicale dell’artista è andato nel verso giusto. Da non sottovalutare, però, la partecipazione in questo brano proprio di Carl Brave. Questi è un rapper tra i più apprezzati nel panorama artistico romano. Dopo aver iniziato la sua carriera da cestista, decide che quella della musica è la strada più adatta a lui. Dopo qualche anno di studio, Carl pubblica il suo primo brano da solista “Brave EP” nel 2014. Il suo genere vira senza dubbio sul rap e l’elettro rap. Grazie ai suoi testi e alla innata creatività colleziona subito collaborazioni importanti come quelle con Coez, Francesca Michelin, il rapper Fabri Fibra, Max Gazzè, Elisa e Marracash, per citarne alcune. Quest’ultima collaborazione con Noemi e il relativo successo sembrano averlo consacrato definitivamente.

Ecco Noemi e Carl Brave il video della hit “Makumba”





