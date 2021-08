Noemi e Carl Brave/ “Makumba? Ci siamo beccati in studio da me ed è nata la canzone”

Noemi e Carl Brave tra i protagonsiti dell’estate e di Battiti Live con la super hit “Makumba”. Il loro brano è senza alcun dubbio uno dei tormentoni dell’estate 2021; una canzone nata quasi per caso considerando quanto raccontato dai due artisti dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. “Ci siamo sentiti in primavera e io avevo una bozza, uno scheletrino nell’armadio. Ho parlato con Veronica, ci siamo beccati in studio da me ed è nata la canzone. L’idea di metterci l’ukulele all’inizio è stata sua” – ha detto Carl Brave. Noemi, invece, ha precisato: “sono contenta perché Carletto ha saputo tirare fuori il mio lato più leggero”. Una collaborazione che ha fatto nascere anche una bella amicizia tra i due. “Ci siamo conosciuti in questa occasione” – ha detto Noemi con il rapper che ha ironizzato dicendo “mica siamo amici… Scherzo!”.

Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: "mi ha sempre tenuta per mano"

Scherzi a parte, Carl Brave e Noemi sono l’uno fan dell’altro. “La sua voce. E la sua autoironia” sono le cose che più piacciono a Carl Brave, mentre la cantante di “Glicine” apprezza del rapper “a me piace il pacchetto completo, anche come si presenta. Sempre sgargiante”.

Gabriele Greco, marito Noemi/ La cantante: "è stato la mia forza quando mollavo"

Noemi e Carl Brave stanno insieme? No, sono solo amici!

Noemi e Carl Brave sono uniti non solo dalla passione per la musica, ma anche per la fede calcistica. Entrambi, infatti, sono tifosissimi della Roma. “Se tifava Lazio, mica l’avrei fatto ’sto duetto. Tra l’altro “Makumba” piace molto a Francesco Totti, me l’ha detto lui” – ha detto la cantante scherzando che, parlando del testo della canzone ha detto: “al posto della stima per chi ha successo, a volte scatta l’invidia”. La cantante romana non nasconde però di essere scaramantica: “il mio grado di scaramanzia è questo: “Glicine” è lunga 3 minuti e 37 secondi perché anche un’altra mia canzone di successo, “Sono solo parole”, dura 3 minuti e 37. Quando ho visto che “Makumba” era di 3 minuti e 38 ho chiesto di accorciarla. Capito il livello?”.

Noemi e Carl Brave “Makumba”, Battiti Live 2021/ "L'evoluzione fa parte di noi"

Infine i due cantanti hanno parlato della loro estate in tour: “sono giorni di prove: sto riarrangiando tutto il repertorio per i concerti” ha detto Brave, mentre Noemi: “il ritorno dei tour è un timido buongiorno alla normalità. Mi sento come quando voglio fare il bagno in mare, prima metto un piedino e vedo com’è l’acqua. La cosa più emozionante è sentire la gente che canta le nuove canzoni. Non succedeva da tempo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA