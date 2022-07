Noemi/ “Hula-Hoop è una metafora della vita: bisogna sempre imparare a cavarsela”

Noemi con Hula-Hoop a Battiti Live

Noemi tra i protagonisti della nuova edizione di Battiti Live, l’evento musicale che si svolge in piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La rossa della musica italiana partecipa con il nuovo singolo “Hula-Hoop” in coppia con Carl Brave. Un brano tipicamente estivo che ha tutte le carte in regola per bissare il successo della scorsa estate “Makumba”. “Lo speriamo. Io e Carlo ci siamo trovati molto bene a livello umano e così abbiamo rinnovato la collaborazione. Ci è sembrato naturale. Hula-Hoop attraverso immagini che raccontano la luminosità dell’estate è anche una metafora della vita: bisogna sempre imparare a cavarsela. Carlo è entrato nel mio mondo e io nel suo, credo sia uno dei cantautori italiani più forti del momento” – ha raccontato la cantante intervistata da Tiscali.it.

Noemi & Carl Brave/ Bis per la coppia con "Hula Hoop"

Non solo, Noemi ha anticipato anche come sarà la sua estate 2022: “sarò in tour nelle vari luoghi di vacanza: è bellissimo riuscire a vedere il volto delle persone che hai davanti quando canti. Per noi è importantissimo perché capisci come la gente reagisce ai tuoi brani. Mi è mancato molto. Quest’inverno invece farò dieci tappe nei teatri”.

Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: "è stato la mia forza quando mollavo"

Noemi: “le diete non sono miracolose. Ho trovato il mio equilibrio”

L’estate 2022 per Noemi è all’insegna dei concerti. “Mi riposerò più avanti” – ha detto la cantante che negli ultimi anni è balzata agli oneri della cronaca rosa anche per il suo cambio di look e per il dimagrimento. Un cambiamento che non è passato inosservato, ma che ha raggiunto con grande forza e coraggio trovando il suo equilibro.

“Quando entri in una certa forma mentis non hai bisogno di diete, tutto parte dalla psiche: le diete non sono miracolose. Quello che conta è l’equilibrio con te stesso. Io l’ho trovato” – ha confessato l’interprete che ha aggiunto – “adesso sono più libera di testa. Il corpo è lo specchio dell’anima. Se inciampiamo è perché c’è un appesantimento mentale. Sono contenta di essermi ripresa i miei spazi”. Infine parlando dei suoi nuovo look ha detto: “mi diverto, sono in bilico tra il divertimento e l’eleganza. Mi piace questo binomio”.

Noemi e Carl Brave lanciano Hula Hoop/ "Lo scorso anno ci siamo trovati bene e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA