Noemi Letizia: “violentata psicologicamente”/ “Caos Berlusconi? Pensai a suicidio”

IL RITORNO DI NOEMI LETIZIA (A REPORT)

Per anni Noemi Letizia è stata la “papi girl” per via della famosa e “paparazzata” presenza di Silvio Berlusconi alla festa per i suoi 18 anni: oggi è una donna, impegnata da programmi tv e vita privata, ma che decide di tornare a parlare del suo passato per la prima volta in una intervista su “Report” (con ampie anticipazioni fornite da “Il Fatto Quotidiano“).

Emilio Fede/ "Casini al Colle? Posso pensarci ma solo da ubriaco. Su Berlusconi..."

Non prova rancore per Berlusconi, «anzi quasi tenerezza» ma non risparmia critiche su come, indirettamente, la sua vita è stata travolta proprio per quella conoscenza dell’ex Premier con la famiglia Letizia. «Io sono Noemi Letizia e sono nota per la mia festa di 18 anni un po’ movimentata. Una festa, un’occasione che mi ha lasciato una macchia addosso, una macchia che non mi appartiene e non è la mia, ma con la quale ho dovuto convivere per anni e che ha influenzato anche la mia vita in maniera molto negativa», racconta nella lunga intervista che andrà in onda su “Report” la sera di lunedì 31 gennaio. Sulla famosa festa del diciottesimo, «In realtà l’accaduto mi era sembrato strano, però siccome io partecipavo a sfilate e a cose così, avevo pensato: “Probabilmente sono entrata in qualche meccanismo, è normale…”.[…] Giravano dei book fotografici miei, all’interno di quelle situazioni. Per cui io pensavo che, in realtà, tramite situazioni circolari, ero arrivata lì».

"Silvio Berlusconi, infezione alle vie urinarie"/ Famiglia "Sta abbastanza bene, ma…"

PENSIERI SUICIDI E NUOVA VITA

Nel consueto “taglia e cuci” delle interviste “Report”, Noemi Letizia contesta a Silvio Berlusconi di «non guardare in faccia a niente»: la situazione che si è poi generata dopo i titoli misto gossip e politica è stata traumatica, racconta la ex papi girl. «Io sono stata “bullizzata” mediaticamente, sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa. E un motivo c’è, no? Mi hanno violentata psicologicamente, chiamandomi “prostituta” a ogni angolo di strada, ma di cosa stiamo parlando?», lamenta Noemi. Con un lungo percorso psicologico, racconta davanti ai microfoni, ne è uscita ma ammette, «avrei potuto anche scegliere l’altra strada, come tanta gente fa, no?». In ultima battuta, ancora secondo le anticipazioni emerse dal video di “Report” un passaggio assai delicato rispetto al passato di Noemi Letizia: «togliermi la vita? Ci ho pensato tante volte». In particolare sul rapporto con Berlusconi, il problema è rappresentato anche da alcune telefonate fatte da Cavaliere al papà di Noemi: «telefonava a mio padre. Quando dopo praticamente è scoppiato il boom, le telefonate sono state: “Di’ questo, di’ questo, di’ questo”. E che fai? Parli? (…) Zitta, muta. Ho fatto quello che mi è stato detto di fare».

Sondaggi Elezioni Quirinale/ 27% per il Mattarella-bis, poi Draghi e Casini...

Noemi Letizia racconta a Report di quando l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi andò alla sua festa di compleanno. Dopo quel giorno la storia politica e personale di Berlusconi non fu più la stessa.#Report lunedì 21.20 @RaiTre pic.twitter.com/zPgeZvPTXG — Report (@reportrai3) January 30, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA