Noemi/ “Maternità? Non vorrei mai rinunciarci per il lavoro”

Noemi è tra gli ospiti di “Una storia da cantare“, lo show condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri e trasmesso in replica sabato 29 agosto 2020 in prima serata su Rai1. Una serata all’insegna della grande musica pensata per celebrare le straordinarie vite di artisti che hanno fatto la storia musicale del nostro paese. Per l’occasione le canzoni vengono rivisitate e reinterpretate dagli stessi protagonisti oppure da colleghi. Tra questi c’è anche Veronica Scopelliti in arte Noemi pronta a delirare il pubblico con la sua inconfondibile voce. La cantante di “Vuoto a perdere” si è mostrata sui social quest’estate in perfetta forma: dimagrita e felice, la cantante ha scritto in una foto “giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”. La foto ha stupito però i suoi fan al punto che alcuni le hanno chiesto : “ma non sei tu nella foto” con la cantante che ha replicato “giuro che sono io”. Il cambiamento è davvero notevole, ma è stata la stessa cantante a raccontare di essere dimagrita con il metodo Tabata, una forma di allenamento cardiovascolare anaerobico indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorare la propria resistenza.

Noemi: da X Factor a Sanremo

La grande occasione di Noemi è arrivata con X Factor dove la sua voce, pur non vincendo, ha conquistato critica e pubblico. Durante la seconda edizione del talent show, infatti, Veronica Scopelliti si è fatta notare subito: sia per la chioma rossa che per la voce graffiante. A seguirla in quell’occasione c’era Morgan, un coach che la cantante ha ricordato così durante un’intervista rilasciata a Rolling Stone: ” è una persona sensibile, con una cultura musicale immensa. Mi sono rimaste le canzoni che mi ha fatto cantare, per esempio La costruzione di un amore di Ivano Fossati». Dopo essere stata anche coach di The Voice, li segue ancora i talent? «Non tanto. Ma sono una potenza mediatica, e, vuoi o non vuoi, finisci per vederli lo stesso. È un’esperienza divertente e, per chi fa un’altra vita e li guarda, un piccolo oblò affacciato sulla vita di altri”. Dopo X Factor i primi successi e la consacrazione avvenuta sul palcoscenico del Festival di Sanremo dove ha partecipato ben quattro volte. “Amo le prime volte! Ma è sempre un’emozione, non è mai scontato partecipare” ha detto la cantante ricordando i suoi Festival. Sul finale poi parlando di donne e musica, non nasconde di essere una grande fan di Beyonce: “donna, madre, cantante, artista a tutto tondo: c’è molta ricerca in tutto quel che fa, guarda come ha annunciato la sua ultima maternità” e a sorpresa rivela che tra i suoi sogni c’è anche quello di diventare mamma: “non vorrei mai rinunciare a una cosa del genere per il mio lavoro, ma vorrei fare veramente bene la mamma, senza vivere sempre con le tate”.



