Noemi/ “Tormentoni? Scelgo Blanco e Orietta Berti perché…” (Rtl 102.5 Power Hits)

Un cast stellare per coronare degnamente un’estate in cui, nonostante le necessarie misure di contenimento dell’emergenza Covid-19, si è provato a tornare a una parvenza di normalità, soprattutto nel settore della musica e degli eventi dal vivo: ecco perché l’appuntamento con Rtl 102.5 Power Hits di questa sera (a partire dalle ore 20.30 e in diretta televisiva oltre che radiofonica nonché in streaming web) è da cerchiare in rosso. Non solo perché verrà decretato, nel corso dello show live organizzato dall’emittente radiofonica quale sarà stato il tormentone musicale dell’estate che va a concludersi ma anche perché tra gli artisti che faranno parte del cast ci sarà pure Noemi, una delle protagoniste indiscusse di questa prima metà di 2021, tra Sanremo e singoli di successo.

E proprio nelle charts stilate da Rtl 102.5 nel corso dell’estate la 39enne cantautrice originaria di Roma, e al secolo Veronica Scopelliti, è stata sempre presente nelle posizioni più alte: infatti iol suo featuring di successo con Carl Brave, dal titolo “Makumba”, per diverse settimane ha insediato le posizioni più alte del podio che ha visto spopolate in testa Marco Mengoni con “Ma stasera”, seguito a ruota dall’inedito trio composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti (“Mille”), seguiti poi da Kungs con “Never going home” e dalla stesa Noemi. E, secondo alcuni rumors, ad ottobre la cantautrice dovrebbe pubblicare un nuovo singolo che, assieme a “Makumba” e altri brani dovrebbe andare a comporre la tracklist del prossimo album, ovvero una nuova edizione di quel “Metamorfosi” che ha ben figurato nelle classifiche di vendita ma che è ancora lontano ad esempio dalla fatidica meta del Disco d’Oro.

NOEMI, ECCO LE SUE HIT ESTIVE PREFERITE: “ANCHE SE LA MIA ‘MAKUMBA’…”

Intanto, in attea di vedere Noemi questa sera nel parterre de roi di Rtl 102.5 Power Hits, negli ultimi giorni la 39enne ha concesso una interessante intervista ad FQ Magazine, parlando non solo di “Makumba” e della sua genesi ma anche dei suoi prossimi impegni. Col ‘Metamorfosi Tour’ partito oramai da qualche giorno, l’artista capitolina ha raccontato che a suo dire il successo del singolo deriva dall’aver proposto un sound nuovo al pubblico e che si distanzia dai classici schemi del tormentone estivo in stile reggaeton. “La gente ha premiato brani come quelli di Blanco e Fedez, che si sono distinti perché un po’ più diversi, mentre ‘Makumba’ è fuori dal coro, l’outsider” ha spiegato con un pizzico d’orgoglio e sottolineando l’alchimia perfetta con Carl Brave. “Poi è un pezzo leggero che ci voleva dopo questi due anni di pandemia, la voglia di evadere un po’ c’è così come quella di urlare e cantare” aggiunge.

Ma nel prosieguo della sua intervista al magazine de ‘il Fatto Quotidiano’, Noemi dà… i voti anche agli altri tormentoni estivi, svelando quali sono le sue preferenze. “‘Mi fai impazzire’ di Blanco è pazzesca, mentre sono molto felice per Orietta Berti che a 78 anni con ‘Mille’ scala le classifiche con la sua voce possente e meravigliosa”. E volgendo invece lo sguardo al futuro prossimo venturo, cosa dovranno attendersi i fan della rossa cantautrice? “Ho colto l’occasione quest’anno con il fatto che bisogna stare tutti seduti per rispettare le misure di sicurezza anti Covid per proporre un concerto più ‘morbido’ e acustico” spiega a proposito del suo tour, rivelando che con lei sul palco ci sarà una “band speciale con pianoforte, contrabbasso, violoncello e chitarra, sarà un Live diverso dai miei soliti dove ci si scatena un po’”.



