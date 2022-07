Noemi “tornata magra con la psicoterapia”/ “Mio marito? Il più grande sostenitore”

Noemi parla del suo dimagrimento

La cantante Noemi da un po’ di tempo a questa parte è in splendida forma e svela per la prima volta la verità sui chili presi in passato e soprattutto sul suo dimagrimento. In tanti hanno sempre voluto sapere come sia riuscita la cantante, nata artisticamente sul palco di X Factor, a gestire il peso in eccesso e dimagrire in modo così evidente. In una intervista al settimanale Oggi, Noemi ha svelato: “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”.

Noemi, spogliarello per la Roma? "Esco tutto"/ La promessa dopo l'arrivo di Dybala...

Attualmente Noemi è impegnata con il suo tour estivo, dopo la partenza che ha fatto tornare a sorridere e soprattutto a esibirsi i tanti artisti. Di recente è anche uscito il suo nuovo singolo dal titolo Hula Hop. Al settimanale Oggi ha però voluto spiegare come la sua trasformazione fisica non sia solo il frutto di una dieta: “Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato”.

Noemi/ "Hula-Hoop è una metafora della vita: bisogna sempre imparare a cavarsela"

La svolta nella vita di Noemi e il sostegno del marito

Nella sua ammissione a cuore aperto, Noemi ha anche spiegato di essersi rivolta ad uno psicoterapeuta ed ha sottolineato come nel nostro Paese, purtroppo, la salute mentale ed i problemi che possono derivarne siano ancora un tabù: “Ma ‘sta roba non si fa da soli. Io ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia. Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro”, ha svelato al settimanale.

Rispetto al modo in cui l’Italia affronta i problemi di natura mentale ha aggiunto, in tono critico: “Perché mai se mi rompo una gamba vado dall’ortopedico e se ho un problema nella testa devo vergognarmi di farmi aiutare ad aggiustarlo? Farsi aiutare è un atto di consapevolezza. A patto di scegliere bene a chi rivolgersi: in queste cose le scorciatoie non esistono. Servono i professionisti”. La svolta nella cantante è avvenuta dopo Sanremo 2018: “Lì ho toccato con mano il fatto che la direzione che stavo tenendo non mi rendeva felice. Mi stavo accontentando, ma soprattutto mi stavo lasciando portare dalla vita. C’è una frase di Sono sole parole, la canzone che ho portato a Sanremo nel 2012, che fa: “E fingersi felice di una vita che non è come vogliamo”. Ecco accade di rimanerci incastrati, in quella felicità finta”, ha aggiunto. Ma da dove scaturivano tutti i suoi disagi? “Ero fifona, insicura, vivevo cercando di “non disturbare” chi avevo intorno, nel timore di creare contrasti. E invece ricevere e dare qualche “zaccagnata” ogni tanto è uno stimolo”, ha spiegato. Allora ha provato ad essere più coraggiosa ed in questo suo percorso di rivoluzione ha avuto la foprtuna di avere al suo fianco il marito Gabriele Greco: “È stato il mio più grande sostenitore e si è beccato anche la parte sgradevole. Oggi scommettiamo tutti su noi stessi. Ci siamo dimenticati quanto sia bello essere testimoni della vita di un altro. Noi abbiamo deciso di farlo, di scommettere”.

Gabriele, marito Noemi/ "Lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA