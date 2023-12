Noi siamo leggenda/ Anticipazioni 7 dicembre 2023: un misterioso uomo arriva a Roma

Noi siamo leggenda, anticipazioni quarta puntata 7 dicembre 2023: Jean geloso di Greta ed Andrea

Nuovo appuntamento con Noi siamo leggenda, la nuova serie di Rai 2 creata da Carmine Elia, già autore di Mare Fuori. La storia mescola il genere del teen drama con il fantasy, un mix completamente nuovo nel panorama televisivo italiani. Stasera 7 dicembre va in onda la quarta puntata. Le indagini dell’ispettrice Nenchi si stringono sull’identità del “giustiziere” che ha rapinato due Compra oro e incastrato un truffatore di slot machine. Massimo è sicuro che Beatrice abbia capito che il responsabile è proprio lui, e lo confida al suo amico Marco, che è proprio il figlio dell’ispettrice.

Intanto altri ragazzi scoprono ciascuno il potere dell’altro. Andrea e Massimo capiscono che anche Greta e Lin hanno delle capacità fuori dal normale. Anche Jean possiede un super potere, ma è troppo geloso del rapporto che si è creato tra Greta ed Andrea per potersi unire a questo gruppo di giovani supereroi. In ospedale, Lara è preoccupata per la grave malattia della madre, causata dall’amianto presente nell’azienda di Liberati, il padre di Jean.

Anticipazioni Noi siamo leggenda, quarta puntata: chi è l’uomo misterioso?

Nella quarta puntata di Noi siamo leggenda in onda stasera scopriamo anche che il misterioso uomo di Venezia, apparso nel finale dello scorso appuntamento, ha iniziato a percepire che qualcosa sta cambiando. I ragazzi hanno cominciato a capire i loro super poteri: per lui è quindi giunto il momento di trasferirsi a Roma per poterli incontrare. Intanto Massimo prova un amore sincero per Viola, e gli ha dichiarato i suoi sentimenti. La ragazza, però, pensa solo a come sfruttare il potere di lui per poter effettuare colpi e rubare sempre più soldi. Il nostro giovane eroe potrebbe aver capito la vera natura della ribelle, e lo abbiamo notato già nella scorsa puntata. Invece tra Greta e Andrea sembra nascere un sentimento sincero. Lei è affascinata da questo ragazzo più giovane, e sente di potersi fidare completamente di lui.

Accumunati dalla passione per la musica, i due si sono anche scambiati un bacio, di cui Greta si è pentita e ha preferito riavvolgere il tempo (usando il suo potere) per non affrettare troppo le cose. In questa nuova puntata, i due decideranno di andarci piano. Greta e Andrea trascorrono una serata piacevole al luna park. Jean li scopre e, gelosissimo, colpisce Andrea. Greta interviene e usa il suo potere per depistare l’amico.











