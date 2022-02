NoiPA, accesso area personale: cosa cambia dal 7 marzo?/ Richiesti CIE, CNS o SPID

L’accesso all’area personale NoiPA si prepara a subire delle sostanziali modifiche, che entreranno in vigore a decorrere dal 7 marzo 2022. Di cosa si tratta? In particolare, la possibilità di entrare nei propri dati sarà riservata soltanto a chi si autenticherà mediante CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con SPID di livello 2, rafforzato dall’uso di una OTP (One Time Password). Ad annunciare queste variazioni è stato NoiPA attraverso una nota ufficiale che sta facendo il giro del web.

Giova peraltro precisare, come si legge anche nel documento sopra menzionato, che sarà ancora possibile accedere all’area personale di NoiPA con le modalità attuali. Quali sono e cosa prevedono? L’utilizzo di codice fiscale e password, ma soltanto per la consultazione di dati e documenti (cedolino, Certificazione Unica e così via). Tuttavia, “anche in questo caso, per accedere ai servizi dispositivi sarà necessario rafforzare tali modalità di accesso abilitando il servizio OTP”.

NOIPA, ACCESSO AREA RISERVATA: ECCO I PASSAGGI DA COMPIERE IN VISTA DEL GRANDE CAMBIAMENTO

Nel comunicato divulgato, NoiPA ha sottolineato i passaggi che gli utenti dovranno compiere per essere al passo con i tempi e farsi trovare pronti al grande appuntamento del 7 marzo. Oltre a procurarsi o a recuperare i dati di uno dei documenti digitali di cui vi abbiamo diffusamente riferito poche righe fa, è fondamentale aggiornare al più presto l’e-mail e i recapiti direttamente dentro l’area personale.

Inoltre, “occorre scaricare l’applicazione ufficiale di NoiPA, per ricevere gli aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento e cominciare fin da subito ad accedere al portale con le modalità di accesso che garantiscono l’utilizzo completo di tutti i servizi”. Insomma, nell’era della transizione al digitale, anche queste novità hanno un significato e un obiettivo ben precisi.

