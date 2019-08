NoiPa cedolino, oggi pagamento stipendi/ Emissioni ordinarie e speciali (agosto 2019)

Oggi 23 agosto 2019 è la data del pagamento degli stipendi della Pubblica Amministrazione come anticipato giorni fa dalla pubblicazione del cedolino di agosto sulla piattaforma NoiPa: tutti i dipendenti PA con contratto a tempo indeterminato “ordinario” potranno avere sui propri conti corrente l’accredito esigibile del compenso per il mese di agosto, con annesse riduzioni/aggiunte definite dal cedolino apparso sul NoiPa sulla pagina personale riservata di ogni lavoratore della Pubblica Amministrazione. Se oggi è il giorno giusto per il pagamento degli stipendi “ordinari”, il prossimo 31 agosto è previsto l’accredito per i compensi degli insegnanti supplenti. Gli stessi docenti attendevano poi per il mese di agosto il pagamento delle attività aggiuntive e degli esami di Stato 2018/19, ma con loro dispiacere dovranno aspettare ancora il mese di settembre come stabilito dalle comunicazioni avvenute dal Mef sul Noipa: «Le attività aggiuntive non saranno pagate a causa dei ritardi nell’erogazione del MOF 2018/19 alle scuole». Ogni istituto scolastico ha ricevuto i soldi per i docenti che hanno partecipato agli Esami di Stato 2018-2019 ma le varie attività potranno essere pagate solo a partire dal mese di settembre e dunque solo nel prossimo cedolino saranno disponibili quegli accrediti attesi da migliaia di docenti italiani.

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO: LE EMISSIONI SPECIALI

Nel frattempo ancora la piattaforma NoiPa ha annunciato ad ogni lavoratore interessato che lunedì prossimo 26 agosto 2019 sarà la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale del 16 agosto per il personale supplente breve e saltuario e i volontari VV.F. L’emissione speciale ha interessato di fatto tutti i contratti che alla data del 16 agosto «siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali, contestualmente, il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa». Da ultimo, conclude la nota del Mef, «Si ricorda che gli istituti di credito, come previsto dalla normativa SEPA, possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno». L’attesa per il prossimo cedolino sul NoiPa a questo punto si fa pressante nel comparto scuola, specie per quei docenti che attendono ancora il pagamento delle attività aggiuntive dovute alla Maturità 2019 previste in un primo momento per il mese di agosto.

