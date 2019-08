NoiPa, cedolino agosto 2019 online/ Pagamento stipendi PA il 23 agosto: le novità

Da oggi è online su NoiPa il cedolino con tutte le info e novità in merito al pagamento degli stipendi per tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione e anche alle eventuali ritenute applicate per il determinato mese di agosto 2019. Dopo la pausa di Ferragosto e le ferie, è tempo di accrediti e come da tradizione sarà il prossimo 23 agosto il giorno in cui sarà effettivo il pagamento su conto corrente dello stipendio del mese estivo per eccellenza. Come sempre specificato dalla piattaforma NoiPa, il 23 sarà accreditato su conto corrente lo stipendio per il personale a tempo indeterminato, mentre quello a supplenza avverrà il 31 agosto prossimo, ultimo giorno del mese. Lo scorso 16 agosto sono stati emessi i compensi per i supplenti brevi e saltuari della scuola e per i volontari dei Vigili del Fuoco, mentre il prossimo venerdì avverrà il consueto accredito su rata ordinaria. Per lunedì 26 agosto invece è previsto il pagamento della rata ordinaria per il comparto Sanità.

CEDOLINO NOIPA ONLINE: LE NOVITÀ

Come ben sottolinea Orizzonte Scuola, il mese di agosto doveva rappresentare per tutti i docenti il momento tanto atteso del pagamento delle attività aggiuntive e degli esami di stato 2018-2019 (le commissioni e i lavori extra, ndr) ma ciò non avverrà: nel cedolino stipendio di agosto 2019, disponibile già ora sulla piattaforma NoiPa, non si trova tale accrediti molto attesi. Il motivo lo spiega Orizzonte Scuola: «Le attività aggiuntive non saranno pagate a causa dei ritardi nell’erogazione del MOF 2018/19 alle scuole». Le scuole hanno ricevuto i soldi ma le varie attività potranno essere pagate solo a partire dal mese di settembre e dunque solo nel prossimo cedolino saranno disponibili quei dai e quegli accrediti attesi da migliaia di docenti italiani. La tradizione questa volta non è stata rispettata e ritardi riferibili al Miur i pagamenti della Maturità 2019 saranno usufruibili solo da settembre in poi.

