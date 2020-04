NoiPa, pagamento stipendi aprile 2020/ Oggi accredito cedolino: c’è il bonus 100 euro

Pubblicità

E come ogni 23 del mese arriva puntuale il pagamento degli stipendi di aprile 2020 per la rata ordinaria già normata per importi e novità dal cedolino apparso il 18 aprile scorso sul portale NoiPa: come sempre accade da un anno a questa parte, già dai primi giorni del mese è possibile consultare l’importo della rata stipendiale mentre a pochi giorni prima dal pagamento stipendi è disponibile il cedolino nella sezione “consultazione pagamenti”, con la possibilità di scoprire eventuali novità, trattenute, aggiunte e data specifica (oltre che la modalità) di accredito sul conto corrente del dipende PA. L’emergenza coronavirus, sebbene qualche fake news ancora lo sostenga sui social, non ha bloccato per fortuna la macchina della Pubblica Amministrazione che tanto per il mese di marzo quanto per quello di aprile 2020 garantire normalmente i pagamenti degli stipendi.

Non solo, come potete scorgere nel focus qui sotto, sarà presente nell’accredito di alcune categorie di lavoratori anche il bonus da 100 euro stabilito dal Decreto Cura Italia ormai più di un mese fa. Oltre al pagamento oggi della rata ordinaria per Scuola, personale ATA e dipendenti “canonici”, gli altri appuntamenti del calendario NoiPa restano il 27 aprile con l’accredito al comparto sanità, mentre il 28 aprile è previsto il pagamento rata per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco che rientra nell’emissione speciale del 18 aprile.

NOIPA, C’È IL BONUS 100 EURO NELLO STIPENDIO

Come anticipato, per alcuni dipendenti pubblici nello stipendio di aprile 2020 vi sarà la piacevole novità del bonus 100 euro destinato dal Governo con il Dl Cura Italia per tutti i lavoratori che hanno continuato a recarsi sul posto di lavoro nel pieno della pandemia coronavirus: il “premio” stanziato per il mese di marzo, è divenuto attivo per gli stipendi di aprile e verrà confermato nel Decreto Aprile anche per il prossimo accredito di maggio 2020. E’ infatti previsto che i dipendenti pubblici (anche se in realtà è aperto pure ai privati) siano in possesso di un reddito complessivo nell’anno 2019 non superiore ai 40mila euro.

Il bonus – che non va a concorrere alla formazione del reddito – del valore di 100 euro è da rapportare al numero di giorni svolti presso la sede di lavoro: nello specifico, è previsto un “premio” di 4,50 euro per ogni giorno lavorativo in cui il dipendente si sia recato in ufficio (dunque è escluso lo smart working). Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate i datori di lavoro – cui spetta il versamento secondo quanto stabilito dal Decreto Cura Italia – non saranno chiamati a versare in prima persona il premio ma potranno recuperare l’importo in compensazione del credito di imposta. Si tratta perciò di una sorta di “anticipo” che sarà recuperato in un secondo momento.



