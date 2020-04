Decreto Cura Italia, diretta voto Camera/ Fiducia Governo: le misure coronavirus

Pubblicità

Si tiene oggi il voto finale sul Decreto “Cura Italia” con il Governo Conte che chiederà alla Camera dei Deputati la fiducia sul Dl approvato a marzo: nel testo erano previste le prime misure economiche in sostegno a famiglie, lavoratori e imprese travolti dall’emergenza coronavirus. Con la crisi della pandemia che ha perdurato e perdura purtroppo per diverse mesi, quegli stessi aiuti sono stati evidentemente “anticipati” rispetto all’iter burocratico del Parlamento che poco prima di Pasqua in Senato era riuscito a dare la fiducia (con il Centrodestra che aveva votato contro il testo incardinato dal Governo) al Dl Cura Italia in attesa della “proroga” anche per il mese di aprile con un nuovo Decreto ancora in fase di costruzione.

26 miliardi di euro stanziati il 17 marzo scorso, questa era la cifra iniziale posta dal Governo Conte per i primi aiuti con sostegni a famiglie, imprese, lavoratori e aree più colpite dalla crisi del Covid-19: dopo i primi tavoli tra Centrodestra, Conte e Gualtieri nelle scorse settimane, la rottura dei negoziati aveva portato i capigruppo delle opposizioni ad unirsi all’invettiva della Lega «Avevamo detto che non avremmo fatto ostruzionismo sul provvedimento, ma la scelta di blindarlo con la fiducia fa comprendere che non ci sono i presupposti per una collaborazione» (Massimiliano Romeo, capogruppo Senato Lega).

Dopo l’informativa di ieri del Premier Conte sulla Fase 2, Consiglio Ue e nuovi stanziamenti economici, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà aveva annunciato che sul Dl Cura Italia «si sta cercando di sfruttare queste ore per cercare di accogliere qualche proposta di modifica e chiudere il dl in commissione per andare domani in Aula della Camera con la fiducia. Poi credo che andremo in Commissione cercando di chiudere il provvedimento nella giornata di oggi e poi andare in aula domani mettendo la fiducia in Aula». In Senato furono 142 i Sì al Governo Conte che permisero il passaggio di oggi alla Camera del testo “incardinato”.

LE MISURE DEL “CURA ITALIA”

I lavori sono continuati in Commissione Bilancio con le votazioni sugli emendamenti slittata più volte durante le ultime 48 ore: lo scontro interno alla maggioranza su alcuni punti (aiuti a cultura e scuola i più dibattuti) e le proposte presentate dalle opposizioni hanno portato in tarda notte alla struttura semi-definitiva del testo che arriverà questa mattina alla Camera. Il Governo Conte chiederà la fiducia per poter archiviare al più presto il testo “passato” e concentrarsi così sul nuovo Decreto Aprile che dovrà evidentemente ampliare e molto i sostegni economici al Paese travolto dalla crisi coronavirus: saranno proprio le misure principali del Decreto Cura Italia a rappresentare il punto di partenza per il prossimo Decreto pronto con ogni probabilità ad inizio maggio.

Il Decreto “Cura Italia” ha individuato 4 principali ambiti di intervento per tentare di attenuare l’impatto disastroso dell’emergenza coronavirus dal punto di vista sanitario e purtroppo anche economico: 1) il potenziamento del sistema sanitario e della Protezione Civile; 2) la protezione del lavoro e dei redditi; 3) il sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie; 4) la sospensione delle scadenze per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziale. In attesa della riapertura graduale con la fase 2 dal prossimo 4 maggio, gli altri punti nodali del Dl 17 marzo riguardano bonus baby sitter e congedi parentali, scuola digitale e leggi 104 potenziate come interventi principali per le famiglie; si passa poi alle sospensioni di mutui ed affitti fino al capitolo molto delicato dei bonus. I 600 euro del Cura Italia dovrebbero divenire 800 nel prossimo Dl Aprile, mentre ancora si attendono i primi veri pagamenti della Cassa Integrazione in Deroga dopo i ritardi avvistati su tutto il territorio nazionale (4 miliardi di euro erano stati stanziati dal Governo). Qui trovate invece il focus sulle FAQ Consulenti del Lavoro per tutte le questioni dirimenti gli aiuti economici nel Dl del Governo Conte.

INTANTO SI PREPARA IL DECRETO APRILE…

«Lo scostamento di bilancio per utilizzare importanti risorse nel decreto ‘di aprile’ dovrebbe essere votato in Parlamento da tutte le forze politiche», ha spiegato ancora ieri D’Incà annunciando per la prossima settimana la votazione sul discostamwento del bilancio che farà da “varo” per il Decreto Aprile, a questo punto disponibile con ogni probabilità agli inizi di maggio quando scatterà anche la nuova fase 2. Oggi si vota la fiducia sul Decreto Cura Italia ma le attenzioni sono tutte puntate al consolidamento e ampliamento delle misure di sostegno all’economia Italia che versa in stato di forte crisi:

«Occorre un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo e ancora più incisivo» ha spiegato ieri il Presidente del Consiglio durante la doppia informativa alla Camera e al Senato, annunciando che il Governo ha in mente un piano da almeno 50 miliardi di euro per il Decreto Aprile, da aggiungersi ai 25 già previsti dal Decreto Cura Italia approvato a marzo in CdM. «Per un totale non inferiore ai 75 miliardi di euro»,, ribadisce Conte delineando le tre direttive con cui si “strutturerà” il prossimo Decreto economico: «sostegno alle liquidità delle imprese, le misure di tutela degli assi strategici del Paese (Golden Power, ndr) e quelle per sostenere anche le spese che le imprese dovranno mettere in campo per la fase due, potendo ripartire in sicurezza».





