NoiPa, pagamento stipendi e tredicesima dicembre 2019/ Accredito anticipato: cedolino

E’ già tempo di nuovo pagamento degli stipendi Noipa e il mese di dicembre 2019 coincide anche con l’arrivo della tredicesima per tutti i dipendenti pubblici e statali, forze dell’ordine, docenti, dirigenti, personale Ata e dipendenti della PA. Uno stipendio in più, calcolato naturalmente in base a quanto si è lavorato durante l’anno, e che potrebbe tornare comodo proprio in vista delle festività natalizie. In merito all’importo, questo sarà già visionabile tramite il portale ufficiale Noipa nella propria area riservata o tramite l’applicazione ufficiale dalla quale accedere anche da dispositivi mobili. In merito alle date, l’atteso accredito dello stipendio e della tredicesima questo mese avverrà in anticipo rispetto ai mesi precedenti e precisamente da oggi, venerdì 13 dicembre. Il motivo dell’anticipo è da rintracciarsi anche per ragioni prettamente connesse al calendario stesso dal momento che le giornate successive del 14 e 15 dicembre cadono rispettivamente di sabato e domenica, facendo così anticipare di alcuni giorni l’arrivo del cedolino con inclusa anche la tredicesima.

PAGAMENTO STIPENDI NOIPA DICEMBRE 2019: C’È ANCHE LA TREDICESIMA

Oggi, venerdì 13 dicembre, è ufficialmente giorno di pagamento stipendi e tredicesima Noipa per il mese di dicembre 2019. Ciò significa che entro la data odierna Noipa procederà con l’accredito per tutti i dipendenti pubblici, incluso il personale della scuola. I soggetti che riceveranno la tredicesima sono i seguenti: i titolari in servizio, i quali si troveranno la tredicesima mensilità con l’ultimo cedolino del 2019; il personale non più in servizio (la tredicesima sarà inclusa nell’ultimo cedolino spettante) e il personale del comparso scolastico, inclusi supplenti e contratti a tempo, che si ritroveranno la mensilità in più nell’emissione speciale ed in anticipo di dicembre. Le date, come riferisce TermometroPolitico.it sono le seguenti: il 13 dicembre per docenti di scuole materne ed elementari, personale amministrativo impiegato nelle direzioni provinciali del Tesoro. Il 16 dicembre, invece, per docenti con supplenze brevi. Ricordiamo infine che la tredicesima come lo stipendio di dicembre 2019 sarà soggetta a tassazione ma in alcuni casi il netto pagato della tredicesima mensilità sarà più basso poichè tassata di più.

