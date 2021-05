Non c’è campo/ Video, su Rai 2 il film di Federico Moccia (oggi, 19 maggio)

Non c’è campo va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 19 maggio, su Rai 2. Il film, girato nel 2017 da Federico Moccia, narra le vicende di un gruppo di giovani ai giorni nostri, facendo in modo che tutta la storia passi sotto un’ottica comica e sentimentale. Federico Moccia non è nuovo alla regia: questi, infatti, è stato già scrittore e regista di alcuni film come ”Tre metri sopra il cielo”, ”Scusa ma ti chiamo amore”, ”Scusa ma ti voglio sposare” e ”Amore 14”, diventando così a tutti gli effetti uno dei personaggi più vicini alle tematiche sentimentali degli adolescenti e dei giovani.

Non c’è campo, la trama

Il film Non c’è campo ruota attorno alla necessità di analizzare il problema sempre più crescente dettato dalla dipendenza dagli smartphone. Un gruppo di studenti liceali si ritrova ad organizzare un viaggio d’istruzione in una particolare località, vale a dire Scorrano, dove vive un importante artista internazionale.

Una volta giunti sul posto, però, i ragazzi fanno una scoperta decisamente terribile: in questa piccola località pugliese, infatti, non c’é campo, motivo per il quale i loro smartphone sono decisamente inutilizzabili. Presi dallo sconforto, dunque, i ragazzi inizialmente reagiscono male a questa particolare eventualità, motivo per il quale iniziano a nascere una serie di dissidi interni e di scontri.

L’isolamento necessario ed obbligatorio, infatti, fa nascere nei ragazzi un senso di totale abbandono, sensazioni mai provate prima per come sono abituati a stare sempre in contatto con il mondo grazie ad internet. Tuttavia, però, a discapito di una serie di scontri iniziali, i ragazzi cominceranno a capire nuovamente l’importanza di un dialogo, spesso sopito dall’utilizzo improprio e continuato di internet e degli smartphone che hanno fatto sì che si avvilissero i veri rapporti umani. In una escalation di situazioni comiche, i ragazzi ben presto capiranno l’importanza di interagire tra loro, mettendo da parte almeno una volta il proprio cellulare, usando così la parola.

