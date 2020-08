Non sono stata io/ Su Rete 4 il film con Austine Highsmith (oggi, 22 agosto)

Non sono stata io va in onda su Rete 4 oggi, 22 agosto 2020, dalle ore 16,40 una pellicola datata 2017 è pronta con la sua carica thriller a infuocare la fascia centrale del pre serale estivo. Si tratta di un film nato appositamente per il piccolo schermo, una sceneggiatura con i tempi ideali per il pubblico del cinema ‘da salotto’ grazie a questa produzione americana diretta dal regista David Bush. Bush il pubblico italiano l’ha già incontrato più volte in passato, un regista dedito soprattutto al filone blockbuster o televisivo. Ma l’incontro con Bush è stato principalmente come responsabile degli effetti visivi, le sue regie sono centellinate e nel ruolo di ‘visual effect supervisor’ lo ricordiamo per ‘Malèna’, ‘La leggenda del pianista sull’oceano’, ‘A spasso nel tempo – L’avventura continua‘ e tante altre pellicole, un cineasta affermato che conosce bene i meccanismi della celluloide.

Nel cast, protagonista della pellicola, l’attrice Austine Highsmith, anch’essa americana del North Carolina, interprete di pochi film, ma di buon livello, come ‘Gangster squad‘ al fianco di Sean Penn o il film per famiglie ‘L’incredibile storia di Winter il delfino (Dolphin Tale)‘. Nella sua filmografia regnano le serie televisive, come ‘Terminator: The Sarah Connor Chronicles’ e ‘Ghost whisperer’, per citare le più famose. Assieme a lei un cast di comprimari dove la Austin è la reale protagonista di tutta la vicenda e tra i comprimari citiamo Alan Powell, protagonista di ‘Quantico’, una serie televisiva in ambiti FBI e molte altre esperienze accumulate nel post-produzione.

Non sono stata io, la trama del film

Ecco la trama di Non sono stata io. Mary è una donna tranquilla con pochi grilli nella testa che vive la sua vita nelle ordinarie routine di una donna americana. Una vita sì ordinaria ma soddisfacente, lenta come lo sono i placidi fiumi americani che scorrono nelle pianure. Ma un fatto decisivo muterà il corso degli eventi quando verrà accusata, ingiustamente, della morte del marito, Charlie, mentre stava ristrutturando la sua casa, un assassinio misterioso nel quale l’unico indiziato sembra proprio Mary, la moglie. Per quale motivo Mary si trova al centro di una vicenda investigativa suo malgrado? Perchè le cose tra lei e Charlie da un po’ di tempo non procedevano come in passato, una crisi sentimentale che Mary consolerà cedendo alle frequenti avance del vicino di casa Trevor.

Poco tempo prima, infatti, Trevor, dopo una serrata corte nei confronti della donna, riesce ad ottenere non solo un bacio, ma la promessa che da quel momento magico potesse iniziare tra i due una storia e le indagini lasciano poco margine ad altri indiziati: la sentenza vuole Mary colpevole e Mary non accetta una verità arbitraria. Da quel momento inizierà la sua lotta per dimostrare la sua innocenza, reale, nonostante le ipotesi la portino sempre al centro di un thriller umano nel quale lei potrebbe, condizionale d’obbligo, essere al centro di una trama mortale nei confronti del marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA