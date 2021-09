Non sono un assassino/ Su Rai 3 il film con Riccardo Scamarcio e Alessio Boni

Non sono un assassino, diretto da Andrea Zaccariello

Non sono un assassino andràin onda in prima serata su Rai 3 ore 21.20 oggi, 24 settembre. Il genere è drammatico, thriller e gangster, l’anno di produzione è 2019 e la data di uscita è il 30 aprile dello stesso periodo. La regia è di Andrea Zaccariello e il cast è formato da volti noti del cinema italiano, ovvero: Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi, Vincenzo De Michele, Elena Visari, Silvia D’Amico e altri. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Francesco Caringella. Non sono un assassino ci consente di ascoltare musiche che fanno parte del disco degli Emerson ‘Pictures at an Exhibition’. Le fotografie e le ambientazioni sono state cupe, proprio per sottolineare la storia triste e ricca di suspense del film in questione.

Non sono un assassino, la trama della pellicola

Il protagonista di Non sono un assassino è un vice questore che si chiama Principe Francesco ed è interpretato dal noto volto Riccardo Scamarcio, il quale un giorno esce per andare dal giudice e suo migliore amico Giovanni, ovvero Alessio Boni. I due uomini non si vedono da ben due anni, ma per incontrarsi Andrea passa due ore in macchina per affrontare un colloquio che si è svolto in sole poche parole, ovvero solamente una domanda e una risposta. La mattina stessa, il giudice però si trova morto a causa di un colpo di fucile sulla testa. Francesco è proprio l’ultima persona ad averlo visto e ad aver lasciato anche le impronte digitali per tutta la casa. Molti pensano che sia stato lui a ucciderlo, specialmente la PM, interpretata da Claudia Gerini, che lo conosce bene e a difenderlo è Edoardo Pesce, suo avvocato. Per aspettare la fine del processo, nel film si vedono delle immagini vecchie, proprio del passato del Protagonista e per cercare il colpevole reale dell’assassinio del suo migliore amico. Riccardo Scamarcio ha già partecipato in film del genere e con Boni ha già esperienza, mentre con Pesce e la Gerini è stata la prima volta con la quale ha collaborato.

