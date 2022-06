Non succede, ma se succede…/ Su Rai 3 il film con Charlize Theron e Seth Rogen

Non succede, ma se succede…, film di Rai 3 diretto da Jonathan Levine

Non succede, ma se succede… andrà in onda oggi, venerdì 3 giugno, a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Long Shot è stato girato nel 2019 da Jonathan Levine, regista e sceneggiatore statunitense. Levine si è aggiudicato l’Audience Award al Sundance Film Festival 2008 con Fa’ la cosa sbagliata.

Il soggetto di Long Shot è di Dan Sterling; la sceneggiatura di Liz Hannah e Dan Sterling; la fotografia di Yves Bélanger; gli effetti speciali di Mario Dumont; le musiche di Marco Beltrami e Miles Hankins; la scenografia di Kalina Ivanov e i costumi di Mary E. Vogt. I protagonisti sono Charlize Theron e Seth Rogen, al loro fianco anche O’Shea Jackson Jr, Andy Serkins e molti altri ancora.

Non succede, ma se succede…, la trama del film

In Non succede, ma se succede... siamo nel 2019. Charlotte Field, segretaria di Stato statunitense, viene a sapere che il presidente Chambers non vuole ricandidarsi e lo convince a sostenerla come possibile candidata nel prossimo mandato. Fred Flarsky, giornalista di New York, si licenzia quando scopre che la testata per cui scrive è stato acquisita da un magnate dei media, Parker Wembley, che ha una visione opposta alla sua. Fred fatica a trovare un altro impiego e si deprime.

Grazie a un amico va a un evento di beneficenza dove incontra Charlotte: i due in realtà si conoscono perché lei è stata la babysitter quando erano adolescenti. Lei decide di assumerlo per scrivere i suoi discorsi e Fred accetta il lavoro. I due passano molto tempo insieme e diventano più intimi per iniziare poi una vera relazione. La manager di Charlotte, Maggie, lo scopre e cerca di troncare il rapporto poiché il pubblico non li accetterà mai come coppia. Cosa succederà?

Il video del trailer di Non succede, ma se succede…













