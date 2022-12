Non ti presento i miei/ Su Rai 2 il film con Kristen Stewart

Non ti presento i miei, film di Rai 2 diretto da Clea DuVall

Non ti presento i miei è un film del 2020 di genere commedia e sentimentale, che andrà in onda su Rai 2 alle ore 21.00 oggi, 24 dicembre. L’opera cinematografica, intitolata in lingua originale Happiest Season, tratta il tema natalizio, diretta da Clea DuVall e prodotta da Marty Bowen e Isaac Klausner.

La sceneggiatura e la produzione esecutiva di Non ti presento i miei sono state affidate rispettivamente a Clea DuVall, Mary Hollant, a Wyck Godfrey e Jonathan Mcoy. La fotografia e il montaggio sono stati curati da John Guleserian e da Melissa Bretherton, mentre le musiche da Amie Doherty. Tra gli attori principali del cast ci sono Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Alison Brie, Dan Levy, Mary Holland, Victor Garber, Ana Gasteyer, Burl Moseley e Jake McDorman.

Non ti presento i miei, la trama del film

La trama del film Non ti presento i miei è incentrata sulla vicenda di due giovani fidanzate Abby e Harper. Le due stanno insieme da un po’ di tempo, e Harper vuole sposare la propria compagna. Mentre Natale 2020 si sta avvicinando, Harper vuole recarsi insieme alla sua fidanzata nella sua casa d’infanzia, non avendola ancora fatta conoscere alla propria famiglia.

In questa occasione la ragazza vuole fare coming out, rivelando a tutto il nucleo quanto sia entusiasta della sua relazione. Una volta arrivate, Abby però si trova in difficoltà, travolta dalle vicende familiari di Harper e costretta ad assistere a ex fidanzati, genitori che hanno molte aspettative e ai dispetti tra fratelli. Tutto quanto costituisce una grande difficoltà per Harper, che vuole rivelare la propria relazione con Abby alla famiglia e che metterà a dura prova la stabilità della relazione. Le attrici hanno saputo interpretare con molta accuratezza e professionalità ogni emozione e sensazione di confusione da ricondursi al coming out e al primo incontro con la famiglia del partner.

