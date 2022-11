Nonna uccisa da nipote 16enne/ Avvocato: “Ricostruzione? Bisogna attendere indagini”

Antonello Natale, l’avvocato difensore della nipote che avrebbe ucciso la nonna a Paestum, in provincia di Salerno, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 14 novembre 2022. Queste sono state le parole del legale della sedicenne: “La ragazza ha riferito le dichiarazioni in merito all’accaduto e bisognerà ora attendere qualche giorno per il confronto con le indagini dattiloscopiche e scientifiche e con l’autopsia. Quello che da giorni cerco di trasmettere è che, essendo una tragedia, è necessario aspettare, in quanto potrebbero esserci risvolti che potrebbero andare a modificare le ricostruzioni attualmente eseguite dai giornali”.

Oggi la sedicenne è indagata per omicidio volontario, ma potremmo assistere al cambio di un capo di imputazione? L’avvocato della nipote accusata di avere ucciso la nonna ha riferito: “Sono argomenti che vanno affrontati nelle aule di tribunale. Quello che la ragazzina ha dichiarato nell’immediatezza dei fatti è del tutto inutilizzabile, ma prima di dare giudizi affrettati nei confronti di questa ragazzina, aspettate”.

NONNA UCCISA DA NIPOTE, L’AVVOCATO: “I PROCESSI DEVONO ESSERE CELEBRATI IN TRIBUNALE”

L’avvocato Natale ha aggiunto a “Storie Italiane”: “Ci sono indagini in corso che io non conosco. I processi devono essere celebrati nelle aule di giustizia, non come sta accadendo ora. Voglio tutelare la signora che non c’è più e la ragazzina. La difesa è serena nell’affrontare questo processo, perché le indagini sono state svolte nei tempi e con gli strumenti giusti. Con tutti i particolari emersi, potremmo avere una ricostruzione totalmente diversa”.

Il primo a incrociare la nipote accusata di avere ucciso la nonna a Paestum, un operatore tv di nome Alfonso ha detto di fronte alle telecamere di Rai Uno: “Mi sono ritrovato davanti agli occhi una scena drammatica. La ragazzina era seduta al centro della strada, sanguinante. Era ferita, l’ho evinto dal fatto che con una mano si teneva il braccio. Era sotto choc, parlava in modo confuso, cercando di spiegare. Da quello che ho ascoltato, provava a dire che c’era stata una colluttazione con parole pesanti. Sentivo frasi del tipo ‘ti uccido’. Mi hanno colpito molto la mamma e il papà che, nonostante la situazione drammatica, cercavano di consolarla e accarezzarla i capelli. Molto spesso si portavano le mani agli occhi”.











