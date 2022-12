Noor, chi è? Con “Tua Amelie” a Sanremo Giovani/ “Grido d’aiuto, canzone di speranza”

Noor a Sanremo Giovani 2022 con il brano “Tua Amelie”

Noor in gara con la canzone “Tua Amelie” a Sanremo Giovani 2022. La giovanissima cantante di soli diciotto anni è tra le dodici finaliste in gara a Sanremo Giovani. Noor Amelie Mocchi, questo il suo vero nome, sin da bambina ha fatto della Musica la sua più grande forma di comunicazione, una necessità per potersi esprimere, il più grande antidoto per combattere la sua timidezza. Un nome che significa luce che rappresenta ciò che la cantante prova quando è su di un palco: “quando canto è come se accendessi la luce del mio corpo, la mia voce è l’interruttore di questa magia che mi porta lontano”.

Fiat 131 chi è? Con “Pupille” in gara a Sanremo Giovani/ "E' una dedica d’amore"

La musica è sempre stata sin da bambina una delle sue più grande passioni. Ha studiato canto, pianoforte e da diversi anni si dedica anche alla scrittura delle sue canzoni. La cantante vive ad Urbino con il papà italiano e la mamma kirghiza. Prix di approdare a Sanremo è stata nel 2021 tra le protagoniste della serie Rai “Tu non sai chi sono io”.

Romeo & Drill, chi sono? In gara con “Giorno di scuola”/ "Sanremo Giovani? Emozioni assurde"

Chi é NOOR in gara a Sanremo Giovani 2022

Nonostante la giovanissima età, NOOR ha già pubblicato alcuni singoli. Nel 2021, infatti, è uscito “Respiro” seguito a maggio 2021 dal singolo “A quando”. “Tua Amelie” è il brano portato in gara a Sanremo Giovani 2022 in cui racconta la storia di un abuso e il bisogno di non appartenere a nessuno. Amelie è una ragazza che nonostante la violenza subita è in grado di piacersi e di raccontarsi con una forza che non è mai scontata. Le stanze, i graffi e gli schiaffi sono il filo rosso della sua storia, i diamanti sul suo vestito sono maledetti come il tempo che ha trascorso al fianco di chi le ha fatto del male.

Sanremo giovani 2023, chi sonoi finalisti?/ Tre posti tra i Big in palio

Proprio la giovane cantante ha raccontato qualcosa di più sulla canzone portata in gara a Sanremo Giovani 2022: “una lettera che scrivo a me stessa in cui racconto una storia. Una storia difficile raccontare, la mia e di tante altre ragazze. È un grido d’aiuto e al tempo stesso di liberazione: una canzone di speranza”. Partecipare a Sanremo è sempre stato il suo più grande sogno: “sono stati ieci minuti in cui non capivo più nulla. Poi ho realizzato e sono ancora emozionatissima. Il mio sogno era ed è andare a Sanremo e continuare a fare sempre musica”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA