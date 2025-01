Nora Orlandi è morta all’età di 91 anni. La donna è nota per essere stata la fondatrice del celebre gruppo “4+4“, che ha fatto la storia della televisione. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di quello che veniva chiamato come “Quartetto 2+2“, coro tra i più amati degli anni Sessanta e Sessanta. Il gruppo si occupava di produrre musica leggera, e in quegli anni è stato protagonista di moltissimi programmi in televisione.

Non solo, Nora Orlandi ha lavorato per diversi anni a stretto contatto con le sigle di cartoni animati, colonne sonore e sceneggiati di ogni genere. Oltretutto, ha lavorato anche come soliste, diventando una delle compositrici più famose del nostro Secolo. La carriera di Nora Orlandi ha visto tanti momenti di gloria: nel 1955 inizia a lavorare con il suo quartetto 4+4 e compare nei primi film, come 008 Operazione Ritmo. Qualche anno dopo riceve il Premio per la miglior musica per la colonna sonora del film Western Johnny Yuma. Nel corso degli anni Nora Orlandi ha lavorato anche per Armando Trovajoli per poi scrivere il suo primo libro: “Metodo di canto moderno“.

Nora Orlandi morta, il cordoglio delle giornaliste RAI: “Ci hai insegnato tanto”

Non tutti sanno che Nora Orlandi ha anche lavorato per Canale 5 al celebre programma Amici di Maria De Filippi. All’epoca era insegnante di canto, ma poi ha deciso di abbandonare il ruolo per dedicarsi autonomamente alla musica. Nata il 28 giugno del 1933 a Voghera, Nora Orlandi ha operato nel corso degli anni sotto uno pseudonimo, quello di “Joan Christian“, scelto dalla donna per presentare le sue opere musicali. Sin da piccolissima inizia a suonare il violino e il pianoforte. A supportarla è stata anche sua madre, Fanny Campos, che di professione era una cantante lirica.

Durante il corso della sua carriera, Nora Orlandi è stata anche una delle violiniste dell’Orchestra della RAI dopo essere stata sottoposta a un provino con Pippo Barzizza. Successivamente, grazie alla sua voce inizia a scrivere canzoni per bambini, come “Pigiamini e orsi blu” e “Forse sì”. Per ora non sono note le cause della morte di Nora Orlandi, la cui morte è stata annunciata da Barbara Carfagna, giornalista RAI: “Rip Nora Orlandi, si è spenta stanotte serenamente una delle colonne della Rai“. Anche Silvia Annicchiarico ha espresso il suo cordoglio su Facebook: “Con grande tristezza ho appena saputo della scomparsa di Nora Orlandi, una grandissima maestra di musica che mi ha insegnato tanto insieme a sua sorella Paola“.