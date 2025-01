Amici di Maria De Filippi, gaffe nella notte: pubblicato un carosello per errore!

Gaffe nella notte di Capodanno per l’account ufficiale di Amici di Maria De Filippi. Ma cosa è accaduto e perché quanto pubblicato dalla pagina ufficiale del talent show ha fatto discutere sul web, arrivando fino ai giornali di tutta Italia? La pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato, la sera della notte di San Silvestro, un “carosello” di foto, ma non dei concorrenti delle scorse edizioni né dello studio e neppure di altro che riguardi il talent dove aspiranti ballerini e cantanti si mettono alla prova. Sono state infatti pubblicate delle fotografie private di una coppia, intenta a festeggiare Capodanno.

Nella prima foto si vede una coppia riflessa in uno specchio, mentre nella seconda si vede la donna con un bambino in braccio e la scritta Happy New Year. E poi ancora una tavola apparecchiata, una bottiglia di prosecco, festeggiamenti, fuochi d’artificio.

Amici di Maria De Filippi, gaffe a Capodanno sui social: cos’è successo

In molti hanno pensato che l’account di Amici di Maria De Filippi potesse essere stato hackerato ma sicuramente non sarà così. È molto probabile, infatti, che sia stato il social media manager a sbagliare account. Probabilmente avrebbe voluto pubblicare le foto della serata di San Silvestro sul suo account personale ma per errore potrebbe averle postate su quello ufficiale del talent show di Maria De Filippi, che ogni anno scopre talenti importanti tra ballerini e cantanti.

Ovviamente quanto accaduto non è sfuggito ai tanti utenti del web che seguono l’account, sempre particolarmente attenti: per questa ragione, l’accaduto è stato segnalato sul web, anche su X, dove vari account hanno commentato la gaffe del social media manager che si sarà preso sicuramente un bel rimprovero da parte della redazione del programma di Mediaset.