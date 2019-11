Nora Rizzi chi è/ Preside anticamorra: “Ora basya, te la faremo pagare” (Le Ragazze)

A Le Ragazze il racconto di Nora Rizzi, una donna che grazie al suo coraggio è nota a tutti come preside anticamorra. Nel corso dei suoi anni da dirigente di una scuola nel napoletano, ha infatti conosciuto e combattuto la camorra con determinazione, utilizzando le sole armi che aveva a sua disposizione: l’esempio e la cultura. Siamo a Parco Imperiale, una zona periferica tra Castellammare di Stabia e Gragnano. Nora Rizzi è la preside della quarta scuola media, un istituto che tra i suoi 275 alunni annovera molti ragazzi, le cui famiglie hanno legami con la camorra; ma proprio causa delle sue iniziative atte a contrastare l’avanzata della criminalità tra i più giovani, attrae ben presto su di sé l’attenzione di alcuni boss, che per molti anni hanno assediato la scuola con ritorsioni di tutti i tipi. Dopo l’omicidio del consigliere del Pds Sebastiano Corrado, in particolare, la Rizzi denuncia in tv la sopraffazione contro cui è costretta a lottare ogni giorno, oltre alla presenza di baby killer pronti sporcarsi le mani per poche lire. Ma per lei è solo l’inizio di un incubo, dal momento che i clan cominciano a tormentarla con ogni mezzo.

Nora Rizzi chi è? La lotta ai clan

“Preside, adesso basta, te la faremo pagare”. Sono queste le parole con le quali la criminalità organizzata, attraverso una telefonata anonima, ha annunciato a Nora Rizzi ripercussioni per la sua lotta alla camorra. Ventiquattro ore dopo, dei vandali danno fuoco alla scuola, appiccando le fiamme tra una serie di banchi ammucchiati nell’androne e nella presidenza. Ma la dirigente non si arrende e per contrastare l’avanzata della camorra, che in quegli anni ha seminato dietro di sé più di sessanta morti, organizza per i suoi ragazzi conferenze, seminari sull’avanzata della criminalità sui territori, proiezioni di film e visite all’istituto minorile di Nisidia. Tra i provvedimenti messi in atto da Nora Rizzo, anche una cassetta delle lettere, collocata nei locali della scuola per raccogliere, in forma anonima, le denunce dei ragazzi coinvolti in violenze o soprusi.

Nora Rizzi: “Il trasferimento sarebbe come darla vinta alla camorra”

Dall’inizio degli anni ’90, la scuola di Nora Rizzi ha subito atti vandalici di tutti i tipi. Da primo incendio del maggio 1990 ne sono seguiti altri due, oltre a cinque allagamenti, danni all’impianto elettrico e minacce di ogni genere. Dopo la denuncia presentata dalla preside e dal Provveditorato, si legge su Repubblica, sono state aperte due inchieste. Ma a dispetto delle continue minacce, Nora Rizzi ha continuato a portare avanti la sua battaglia all’illegalità, proponendo di dedicare la scuola alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra. Ed è proprio da quella stessa scuola che ha continuato a perseguire il suo obiettivo, rinunciando alla possibilità di trasferirsi verso una sede più sicura: “Proseguo per la mia strada, chiedere il trasferimento sarebbe come darla vinta alla camorra”, ha spiegato in quell’occasione la preside.



