Norman Reedus “Ho creduto di morire sul set di The Walking Dead”/ Confessione choc

Norman Reedus, incidente sul set: “Commozione celebrale per l’attore”

Norman Reedus mentre girava l’ultimo episodio della serie horror The Walking Dead, giunta alla fine, è rimasto coinvolto in un grave incidente sul set. L’attore che interpreta Daryl Dixon, come dichiara il suo portavoce “ha avuto una commozione cerebrale sul set, ma si sta riprendendo e tornerà presto al lavoro.”.

THE CLEANING LADY/ Fra droga e Fbi il doppio gioco di Thony, immigrata fantasma

In occasione di un’intervista a Entertainment Weekly, riportata dal Corriere della Sera, la star di Hollywood svela le conseguenze di quell’incidente: “È stato orribile. Ho pensato di morire, l’intero calvario è stato per me terrificante“. Norman Reedus, nel 2005 era rimasto coinvolto in un altro incidente con l’auto, ma nulla di paragonabile a quello sul set: “La commozione cerebrale è stato molto grave. e davvero spaventosa. Sono stato colpito al volto e in testa milioni di volte, sono volato fuori dal finestrino dell’auto, ma questa volta credevo fosse arrivata la mia ora. ” L’attore dopo l’incidente era sempre sotto osservazione: “Avevo un neurologo e una guardia di sicurezza nel vialetto, in caso di evenienza. Ho fallito il test della luce e mentre camminavo, dovevo attaccarmi ai muri. Era da pazzi“.

The Crow/ Che succederà dopo la morte della regina Elisabetta II? "Operazione London Bridge"

Norman Reedus: “Avevo i sensi di colpa perchè…”

Norman Reedus, nell’intervista a People, riportata dal Corriere della Sera, ammette di aver provato dei sensi di colpa: “Stiamo girando da più di un anno e ora dobbiamo rimandare alcune riprese, perché sono sdraiato a letto. Avevo il senso di colpa di non essere al lavoro e domande del tipo “andiamo una settimana oltre?” “Andiamo due settimane oltre” mi davano fastidio”

E poi: “L’ultimo giorno di riprese è stato pieno di lacrime e di discorsi ed è stato davvero emozionante. Penso che quello che mi mancherà di più saranno le persone, non solo il cast, ma la troupe. Dopo così tanto tempo, siamo diventati buoni amici e con molti di loro continuiamo a tenerci in contatto”.

FBI: Most Wanted 3/ Anticipazioni 8 e 15 settembre 2022: LaCroix indaga sull'ippica

© RIPRODUZIONE RISERVATA