Normandia, 80 anni dallo sbarco – Speciale Ulisse/ Alberto Angela racconta il grande sbarco militare

Normandia, 80 anni dallo sbarco: anticipazioni e diretta dello Speciale Ulisse

Dopo il grande successo ottenuto con lo speciale dedicato alle nuove scoperte di Pompei, Alberto Angela torna in onda oggi, lunedì 3 giugno, in prima serata su Raiuno, con una nuova puntata del suo Speciale Ulisse. Al centro della puntata odierna ci sarà la Normandia. In occasione dell’80esimo anniversario del più grande sbarco militare della storia, Alberto Angela non solo mostra i luoghi di uno dei momenti decisivi della Seconda Guerra Mondiale e della storia del Novecento, ma racconta anche i dettagli di un momento fondamentale per la storia mondiale. Con filmati, racconti e aneddoti, Alberto Angela condurrà i telespettatori di Raiuno alla scoperta di luoghi simbolo della storia.

Nel corso della serata non mancheranno le parole di chi ha vissuto personalmente quel momento lasciando ai posteri il compito di diffondere l’importanza di quello sbarco. Sarà, dunque, una serata storica dedicata ad un anniversario importante e con cui Alberto Angela spera di poter bissare il successo ottenuto con il primo speciale.

Normandia, 80 anni dallo sbarco: cosa racconterà Alberto Angela

Grazie ad una serie di filmati inediti resi a colori attraverso l’intelligenza artificiale, i telespettatori di Speciale Ulisse vengono accompagnati dal sergente maggiore Charles Norman Shay, uno dei pochi veterani del D-Day ancora in vita. Alberto Angela comincia il racconto in Inghilterra, nei luoghi in cui il D-Day è stato ideato e pianificato conducendo i telespettatori nel bunker segreto dove si riuniva il governo britannico guidato da Winston Churchill. Il viaggio, poi, prosegue presso la Manica per esplorare in Normandia alcuni dei bunker che facevano parte del Vallo Atlantico. Si passa quindi nel Castello di La Roche Guyon, sulle rive della Senna, dove aveva sede il comando tedesco del feldmaresciallo Erwin Rommel.

Il percorso, poi, tocca altri luoghi come la spiaggia di Arromanches-les-Bains; il Castello di Vouilly, risalente all’epoca di Guglielmo il Conquistatore, che ospitava la sala stampa americana in Normandia, Bovington, il Tank Museum, dove sono conservati alcuni dei più famosi mezzi militari impiegati in Normandia. La puntata si chiude al cimitero di Colleville-Sur-Mer, a poca distanza da Omaha Beach, dove si trovano le tombe di migliaia di soldati americani caduti in Normandia.

Come vedere in diretta streaming Normandia – 80 anni dallo sbarco

Lo Speciale Ulisse dedicato allo sbarco in Normandia può essere visto in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine della puntata di Techetechetè. La puntata speciale di Ulisse, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche la puntata precedente.

