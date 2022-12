Note d’amore/ Su Rai 1 il film con Lannick Gautry

Note d’amore, film di Rai 1 diretto da Alexandre Laurent

Note d’amore va in onda oggi, venerdì 30 dicembre 2022, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Ci troviamo di fronte a una commedia sentimentale prodotta in Francia nel 2019 e diretta da Alexandre Laurent.

Per la realizzazione del film Note d’amore hanno contribuito Lannick Gautry, Barbara Cabrita, Milan Bahul e Cyrielle Debreuil. Noto anche con il titolo originale Coup de foudre sur un air de Noel questo è una produzione francese per il periodo natalizio. Il film Note d’amore è infatti nata per la distribuzione televisiva nel Paese; la distribuzione internazionale è scaturita dal grande successo ottenuto in patria.

Johnny Stecchino/ Su Rete 4 il film cult con Roberto Benigni

Note d’amore, la trama del film

La protagonista della storia di Note d’amore è una giovane di nome Melodie, impegnata da diversi anni nel coltivare una forte passione per la musica. In vista delle festività natalizie riesce a cogliere un’ottima proposta lavorativa, seppur unicamente come collaboratrice. Nello specifico, era stata selezionata dalla signora Louvier per assisterla nella realizzazione del concerto di Natale.

Un Natale molto bizzarro/ Su Rai 2 il film con Barry Watson

Purtroppo però la nuova esperienza lavorativa non inizia nel migliore dei modi; la giovane un po’ maldestra rischia di rovinare la carriera del pianista scelto per l’occasione. L’infortunio alla mano lo mette comunque fuori gioco per le prove iniziali. La signora Louvier minaccia il licenziamento, salvo tornare sui suoi passi al fine di dare una seconda possibilità alla giovane. Chiaramente, la condizione necessaria era che si occupasse lei in persona del sostituto visto l’infortunio del musicista.

La donna però esprime una preferenza chiara, il celebre Grimaud. La donna si mette quindi subito alla ricerca del pianista al fine non solo di salvare il posto di lavoro ma anche di ottenere un corposo aumento. In tre giorni la missione sembrava impossibile, ma Melodie utilizza tutti i mezzi in suo possesso per rendere possibile quella richiesta della sua direttrice.

Alla ricerca di Dory/ Su Rai 3 il film spinoff di Alla ricerca di Nemo

L’uomo viene di fatto trovato dalla protagonista, ma la situazione non sembra volgere a suo favore. Michael ha infatti abbandonato la vita musicale e non sembra convinto dell’opportunità proposta dalla ragazza. Alla fine però, sfruttando tutte le abilità diplomatiche ed empatiche che le appartengono, riesce a cambiare le sorti in gioco sia per sé che per l’uomo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA