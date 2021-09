NOTIZIEOGGI LINEASERA/ Torna il talk-show leader del prime time di Canale Italia

Stagione televisiva al via anche per ‘Canale Italia’, con la quinta edizione di ‘NotizieOggi Lineasera’, il seguito talk-show di attualità e politica ideato, scritto e condotto da Vito Monaco in diretta nazionale dalle 20.00 alle 22.00 in prime time ogni venerdì’ sera su ‘Canale Italia 83’e su ‘Sky 913’ con la regia di Giuliano Tristo.

Il programma, ampio e documentato spazio d’approfondimento serale in linea con il seguitissimo e storico contenitore del mattino ‘NotizieOggi’ di cui richiama volutamente parte del titolo, va in onda dallo Studio 12 del Centro di Produzione di Padova, il più grande del Nord Italia dopo quello di ‘Mediaset’ a Cologno Monzese.

Uno spazio d’approfondimento libero, controcorrente e schietto che costituisce uno dei pochissimi poli d’informazione alternativa e per nulla allineata al mainstream e politically correct al tempo del Covid.

Sempre con grandi ospiti e personalità d’eccellenza in ambito giornalistico, economico, politico, sociale, culturale e d’impresa a cercare di fare, con obiettività e lungimiranza, il punto della situazione sull’emergenza in corso.

Per la prima puntata del nuovo corso ai nastri di partenza, a scaldare i motori insieme al valente giornalista e conduttore (che dirige anche la testata giornalistica dell’emittente nazionale), ci saranno in studio l’infettivologo Leopoldo Salmaso, lo scrittore e giornalista d’inchiesta Francesco Amodeo (titolare anche di una seguitissima rubrica su ‘Radio Radio’), l’imprenditore Bruno Cesaro, il medico e accademico all’Università di Pisa Domenico Mastrangelo, il giornalista de ‘La Verità’ Fabio Dragoni, il medico e ricercatore Massimo Citro, l’avvocato, scrittore e collaboratore de ‘La Verità’ Francesco Carraro e il giornalista radiotelevisivo, saggista e scrittore Maurizio Scandurra (alla sua prima prova da attore nel cast del film ‘Lupo Bianco’ (sulla vita straordinaria del filantropo Carlo Olmo) con Sebastiano Somma e Remo Girone che lo 8 settembre ha vinto l’ambito International Starlight Cinema Award alla 78° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia).

“In scaletta un tema cocente: ‘Niente cure ai non vaccinati’, che affronteremo con il consueto equilibrio e garbo, approfondendo tutte le disfunzionalità economiche e sociali di questa povera Italia alle prese con la pandemia”, anticipa entusiasta Vito Monaco (insieme ai suoi ospiti nella passata edizione in una foto d’archivio di Federico Badoer).

“Tornare a condividere in studio argomenti caldissimi con il Direttore dell’informazione di ‘Canale Italia’ e l’autorevole parterre del suo prezioso salotto mi lusinga molto. L’obiettivo è quello di rendere, tutti insieme, ora più che mai consapevole il telespettatore, strappandolo alle maglie della paura imposte dai media di regime, in nome di un nuovo e più forte risveglio popolare capace di ridestare l’Italia dal grande inganno: dal più pericoloso esperimento di ingegneria sociale, digitale ed economica della Storia cui è stata ignobilmente sottoposta con la scusa della crisi sanitaria”, esordisce Maurizio Scandurra, spesso ospite anche a ‘Radio Radio’, ‘La Zanzara’ su ‘Radio24’ ai microfoni di Giuseppe Cruciani, Alberto Gottardo e David Parenzo (“con i quali ‘lotto’ spesso mediaticamente in Fm su più fronti divertendomi sempre moltissimo”, aggiunge sorridendo) nonché commentatore per varie agenzie di stampa tra cui anche ‘Ansa’ e ‘Adnkronos’.

Perché “Soltanto la verità rende liberi. Nell’era dell’informazione, l’ignoranza è una scelta”. Parola di Vito Monaco. Appuntamento su ‘Canale Italia 83’.



