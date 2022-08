Notte della Taranta 2022/ Diretta streaming, scaletta e ospiti 27 agosto: da Marco Mengoni a Stromae

Appuntamento con la Notte della Taranta. Il concertone, in programma sabato 27 agosto a Melpignano nel Salento, sarà la 25esima edizione della tradizionale festa salentina con tantissimi ospiti, musica e ballo sfrenati. Saranno quattro i temi scelti per quest’anno: ricerca, innovazione, futuro, ecologia culturale. Il concertone sarà dedicato a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita. L’Orchestra popolare sarà diretta da Dardust. Tra gli ospiti ci saranno grandissimi nomi come quelli di Samuele Bersani, Stromae, Marco Mengoni, Elodie e Madame. La scaletta prevede anche Massimo Pericolo, Studio Murena, Kety Fusco. L’evento verrà trasmesso su Rai 1 in differita. Sarà visibile giovedì 1 settembre in seconda serata, con Madame e Gino Castaldo come conduttori.

Saranno tre ore di musica con 30 brani della tradizione popolare salentina, rivisti e arrangiati in chiave contemporanea da Dardust. Il via della serata sarà alle 22.30 con Taranta di Lizzano, Pizzica di Aradeo, Rirollalla e Torchiarolo. A seguire ci sarà il maestro concertatore Durdust che eseguirà Sublime. Intorno alle 23 salirà sul palco Emanuele Bersani che eseguirà Lu ruciu de lu mare e una nuova versione della sua celebre Chicco e spillo. A seguire sarà il turno di Elodie che ballerà la pizzica di San Vito con il corpo di ballo della Notte della Taranta. La cantante si esibirà anche nella pizzica tribale.

Notte della Taranta, il programma della serata

La scaletta della Notte della Taranta prevede alle 23.30 Damme la manu e Trainiere eseguita da tutta l’orchestra. A seguire il brano Bardaggin riarrangiata da Durdust con coreografia di tamburelli. Alle 23.44 sul palco ci sarà Stromae con Alors on dance seguito da una nuova esibizione di Madame con Canto arberesche. Canti e balli ancora a notte inoltrata: verso l’1 arriverà Mengoni che eseguirà Klama in grico e Ma stasera. Per il gran finale salirà sul palco tutta l’orchestra per il concerto che si concluderà verso l’1.30.

Nella conferenza stampa di presentazione, anche Samuele Bersani, che ha dichiarato: “Da 30 anni faccio questo lavoro e da 20 speravo di poter partecipare alla Notte della Taranta. Per questo quando mi è stato rivolto l’invito di far parte del cast di questa edizione non potevo che esserne felicissimo. Si è subito creata empatia e poi torno in una terra con la quale ho un rapporto incredibile: la Puglia”. Per quanto riguarda i brani che canterà sul palco, il cantautore ha scherzato: “Porterò il brano Lu Ruciu de lu mare, che parla di un amore difficile e contorto. Non poteva essere altrimenti nel mio caso, da sempre racconto questo tipo di amore nei miei brani”

Notte della Taranta: parla il presidente

Massimo Manera, presidente della Fondazione La Notte della Taranta, ha dichiarato: “È un traguardo importante quello dei 25 anni, spesi per valorizzare il patrimonio culturale dei canti popolari e della lingua minoritaria della Grecìa Salentina. La Notte della Taranta è da sempre apertura a nuovi generi musicali e continua ricerca sul territorio e dialogo tra culture. Questa edizione segna il ritorno con il pubblico, a quel contatto diretto tra artisti sul palco e spettatori”.

In vista della serata del 27 agosto, il presidente ha dichiarato: “Sarà uno spettacolo straordinario che punterà anche all’innovazione, non solo attraverso la musica di Dardust che percorrerà un viaggio sonoro tra tradizione e contemporaneità, ma anche grazie al supporto degli effetti suggestivi sul palco con la narrazione visual che incontra le tradizionali luminarie tipiche delle nostre feste”.

