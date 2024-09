Bake off Italia 2024, anticipazioni terza puntata su Real Time: torna Iginio Massari

Questa sera 20 settembre 2024, in onda su Real Time, ci attende la terza puntata di Bake Off Italia 2024. Il cooking show condotto da Benedetta Parodi dà finalmente in via alla gara ufficiale, visto che i 14 concorrenti sono stati scelti. In questa puntata, come di consueto, si metteranno alla prova con tre prove: quella creativa, quella tecnica e quella a sorpresa. A giudicare i loro manicaretti il trio di chef pasticcieri, composto da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

Quest’anno entra però in scena una grande novità: il maestro Iginio Massari. Sarà lui a scegliere il dolce da replicare durante la prova tecnica, mettendo in difficoltà i concorrenti con i suoi giudizi decisi e severi, che non lasciano spazio alla bontà. Sarà così sin dalla puntata di questa sera, durante la quale più di un concorrente entrerà in crisi e si lascerà andare alle lacrime.

Anticipazioni Bake Off Italia 2024: chi sarà eliminato?

Partiamo dunque dalla prima prova della terza puntata di Bake Off Italia 2024, durante la quale gli aspiranti pasticcieri dovranno creare la merenda per eccellenza: pane e cioccolato. Dovranno dunque creare dei panini e una tavoletta di cioccolato, scegliendo liberamente gusti e abbinamenti. Sarà poi la volta della prova tecnica di Iginio Massari: il maestro metterà alla prova i concorrenti con una Torta diplomatica. Il che sarebbe anche semplice, se non fosse che lo chef proibirà l’uso degli elettrodomestici (tranne il forno), il che metterà tutti in crisi. La terza prova, quella a sorpresa, vedrà gli aspiranti pasticcieri alle prese con la Torta Bandiera: dovranno, dunque, creare una torta che li rispecchi e rappresenti, sia nei gusti che nella decorazione. Chi riuscirà a conquistare il favore dei giudici e chi, invece, sarà eliminato e dovrà abbandonare per sempre il tendone di Bake Off Italia 2024?