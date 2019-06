Maturità 2019, Esame di Stato/ Notte prima degli esami: guida alla “sopravvivenza”

La Maturità 2019 è lì, ormai dietro l’angolo. E all’ansia “normale” che precede ogni Esame di Stato si aggiunge quella di chi per la prima volta si troverà a sperimentare un formato nuovo. Un motivo in più per provare a riposare e avere la mente lucida ed elastica il giorno della prima prova. “Già, facile a dirsi”, penseranno gli studenti, “tu che ne sai della notte prima degli esami?”. Alt, qualcosa ne sappiamo, avendola già vissuta. E quindi sappiamo bene che ogni consiglio, ogni frase del tipo “vedrai che andrà tutto bene” e “stai tranquillo/a” conterà in queste ore meno di zero. Eppure una cosa possiamo assicurarvela: questi momenti di ansia e terrore, questa angoscia che non sembra svanire, quella scuola che oggi sentite di odiare, quella parola che oggi proprio non volete sentire (maturità), tutto questo, pensate un po’, un giorno lo rimpiangerete. Godetevi la vostra notte prima degli esami…

MATURITA’ 2019: NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

In attesa di avere la “maturità” tale per guardare all’esame di Stato con nostalgia anziché con terrore, qualcosa dovete pur fare. Insomma:”adda passà a’ nuttata”. E allora quali sono gli escamotage, i consigli, i trucchi che ci sentiamo di darvi in questa notte magica e infinita, romantica e disgraziata? Partiamo dal lato studio: ciò che potete tentare è un ultimo ripasso generale. Se siete stati delle cicale per tutto l’anno è difficile che proprio stanotte riusciate ad inglobare nel vostro cervello quel che vi serve a portare a casa il risultato con dignità. E allora fino a mezzanotte rivedete gli appunti, consumate il parquet di casa ripetendo a voce alta ciò che avete imparato. Poi basta, serve a poco. Fidatevi. Se invece di studiare non avete più voglia, allora provate a distrarvi: il consiglio è quello di farlo con chi condivide le vostre stesse paure, i vostri compagni. Chissà perché ci si sente rassicurati a sentire che le angosce che proviamo non sono solo le nostre. Uscite a fare una passeggiata, bevete un’aranciata insieme (niente alcol, davvero!) e poi a casa, date retta ai genitori. La notte prima degli esami non fateli disperare.

MATURITA’ 2019: NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI, L’INNO DI VENDITTI

Ora niente paura se la notte prima degli esami di maturità non prendete sonno. Girarvi e rigirarvi nel letto è una condizione naturale del maturando ansioso: sarebbe assurdo il contrario. Contare le pecore questa notte non vi aiuterà: semmai vi farà tornare in mente le vostre lacune in matematica. No, meglio tentare altro: giro sui social? Non se ne parla: Facebook sarà pieno zeppo di post ansiosi e ansiogeni di vostri compagni di classe e di scuola come voi. Per non parlare delle fake news dell’ultim’ora su questa o quella traccia che – senza alcuna logica – vi faranno disperare: fidatevi di chi c’è già passato, non c’è nessuna figlia del dirigente del Miur che vi darà la soffiata giusta prima dell’apertura della busta. E allora? E allora provate così: prendete le cuffiette e ascoltate “Notte prima degli esami”, l’inno della Maturità di Venditti. Non può mancare, è un rito, e vi accompagnerà dolcemente rasserenandovi, ricordandovi che siete il piccolo affluente di un grande fiume di ragazzi che domani affronterà un esame di scuola, non si gioca la vita. Per quella poi non c’è rimedio che tenga: c’è un esame di maturità ogni giorno…

